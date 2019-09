Sono parole molto dure quelle che Alberto Mezzetti ha riservato a Barbara D'Urso poche ore fa. Dopo aver saputo dell'in bocca al lupo che la conduttrice ha fatto a Gianmarco Onestini per l'avventura al Gran Hermano Vip, il vincitore della quindicesima edizione del reality ha usato Instagram per accusare "Carmelita" di averlo escluso da tutti i programmi Mediaset per motivi personali.

Alberto attacca la D'Urso: 'Mi ha oscurato'

A pochi minuti dalla fine della puntata odierna di Pomeriggio 5, Alberto Mezzetti ha deciso di esporsi sui social network per dire cosa pensa realmente della conduttrice: Barbara D'Urso.

Come riportano molti siti di Gossip nelle ultime ore, il romano ha pubblicato delle Stories molto polemiche nei confronti di colei che ha presentato l'edizione del Grande Fratello che lui ha vinto un paio d'anni fa.

"Oggi ho avuto la conferma che la signora D'Urso mi ha escluso da tutti i programmi, mi ha oscurato", ha tuonato il surfista su Instagram. Dopo aver saputo da sua madre che la napoletana ha fatto un in bocca al lupo in diretta a Gianmarco Onestini per l'esperienza al GF Vip spagnolo che ha cominciato in questi giorni, "Tarzan" (così si fa chiamare Mezzetti dai fan) non è riuscito a trattenere la sua rabbia.

"Lei mi ha oscurato dalla Tv perché sono certo che controlla tutto. Nessuno ha mai parlato della mia esperienza in Brasile", ha detto Alberto con tono deciso.

Se al fratello di Luca Onestini ha dedicato spazio e si è detta felice di questa sua avventura all'estero dopo essere stato nella Casa di Cinecittà pochi mesi fa, il romano lamenta di aver ricevuto un trattamento molto diverso da parte della conduttrice Mediaset.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Grande Fratello

Alberto e Barbara: dopo le voci di flirt, il gelo

Lo sfogo che Mezzetti ha avuto nelle scorse ore contro Barbara D'Urso, arriva come un fulmine a ciel sereno soprattutto dopo i tanti gossip che sono circolati sul loro conto. Poco più di un anno fa, dopo che Alberto ha vinto il Grande Fratello 15 condotto da Carmelita, sono circolate parecchie indiscrezioni su un presunto flirt in corso tra loro.

I bene informati, infatti, sostenevano che nell'estate del 2018 il romano fosse una presenza fissa nella casa dove la presentatrice trascorre le sue vacanze: in alcuni video che la stessa pubblicava sui social, infatti, spesso si sono intravisti particolari appartenenti a Tarzan (un braccialetto oppure un anello).

La conduttrice Mediaset non ha mai confermato o smentito questa voce, anche perché il rapporto con il vincitore del reality sembra essersi bruscamente interrotto al termine dell'estate.

Oggi, dopo aver saputo che Barbara ha augurato buona fortuna a Onestini per il Gran Hermano Vip, Mezzetti ha voluto sfogare la sua rabbia per non essere stato trattato allo stesso modo quando ha fatto delle esperienze in Tv all'estero.