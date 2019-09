Sabato 15 settembre, inizia la nuova edizione del fortunatissimo format Live-Non è la D'Urso. La prima puntata dello show sarà "affollata" da un parterre pieno di ospiti molto attesi. Ad annunciarli è stata la stessa padrona di casa del salotto, nel corso dell'ultima puntata di Pomeriggio 5. L'ospite internazionale che sarà presente alla prima puntata del talk show è Mickey Rourke, attore hollywoodiano famosissimo per essere il bello e tenebroso di "Nove settimane e mezzo" con Kim Basinger, ora irriconoscibile per via dei numerosi ritocchi di chirugia estetica, ai quali si è sottoposto.

Poi ci sarà Eliana Michelazzo che presenterà per la prima volta il suo nuovo fidanzato in carne ed ossa di nome Daniele e la sua ex collega Pamela Perricciolo.

Prima puntata di Live-Non è la D'Urso: gli argomenti principali

Stando a quanto rivelato da Gossip e Tv, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo non dovranno più confrontarsi faccia a faccia in studio a Live-Non è la D'Urso. Infatti, la Michelazzo dovrebbe affrontare un'intervista più classica mentre la Perricciolo dovrà sostenere la "prova delle cinque sfere".

La padrona di casa ha inoltre promesso di mostrare in esclusiva documenti e testimonianze sul "Prati Gate", tra cui alcune provenienti addirittura dall'Argentina. La presentatrice partenopea ha annunciato che ci saranno confessioni choc riguardanti un altro caso che coinvolge Claudio Caniggia, ex attaccante argentino. A fare in diretta sarà la moglie Mariana Nannis. Infine, ci sarà la rubrica dedicata al Dna, dove una comica piuttosto nota ha contattato la redazione del programma per scoprire chi è la sua madre biologica, attraverso l'analisi del Dna.

Novità del talk show di Canale 5: la rubrica Dna

La novità di quest'anno a Live-Non è la D'Urso è la rubrica Dna che consentirà a chi vuole sottoporsi all'esame del Dna di scoprire i propri parenti e le proprie origini. L'idea è nata l'anno scorso con Paola Caruso che grazie al programma ha conosciuto la sua madre biologica Imma. Proprio quest'ultima e sua figlia saranno ospiti fisse della trasmissione di Canale 5 e daranno un aiuto alle persone a sottoporsi ad un percorso piuttosto delicato che loro stesse hanno già superato.

Domenica Live slitta al 22 settembre

Per quanto riguarda la nuova edizione di Domenica Live, slitta al 22 settembre per problematiche legate all'allestimento del nuovo studio. La fascia oraria del programma sarà come sempre dalle 17:30 alle 18:45. Tra gli argomenti principali della prima puntata ci sarà il battesimo di Michelino, figlio che Paola Caruso ha avuto lo scorso marzo dall'ex fidanzato Francesco Caserta.