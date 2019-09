Continua la corsa verso il finale di Bitter Sweet previsto il 13 settembre. Nell'ultima settimana di programmazione della serie, come è già stato comunicato da Mediaset, andranno in onda due episodi al giorno al posto del programma 'Uomini e Donne' il cui debutto è stato posticipato al 16 settembre. Negli episodi che verranno trasmessi da lunedì 9 a venerdì 13 non mancheranno i colpi di scena. Come già il pubblico ha avuto modo di leggere nelle anticipazioni diffuse sul web, il perfido Hakan userà ogni mezzo per separare Nazli e Ferit e riottenere così l'affidamento del piccolo Bulut.

L'Onder ricatterà la giovane cuoca per obbligarla a chiedere il divorzio. Nazli si vedrà costretta ad accettare le condizioni del malvagio imprenditore per salvare la sorella Asuman dall'accusa di tentato assassinio ai danni del losco Muzaffer. Il piano di Hakan inizialmente avrà successo, ma andrà presto in fumo perché compromesso da alcuni avvenimenti che porteranno i coniugi Aslan ad avvicinarsi l'uno all'altra più di prima.

Inoltre, Asuman rivelerà a Ferit del ricatto a cui è stata sottoposta Nazli. Ormai con le spalle al muro, Hakan cercherà di colpire l'Aslan minacciando di uccidere la moglie.

Bitter Sweet vicino all'epilogo: Hakan minaccerà di sparare a Nazli

Come è già stato abbondantemente anticipato, Nazli chiederà a Ferit il divorzio perché costretta da Hakan che minaccerà di portare alla polizia un video che incrimina la sorella.

In seguito accadranno degli avvenimenti che, invece di allontanare, avvicineranno ancor di più gli Aslan: la terapia di coppia imposta dal giudice davanti alla richiesta di separazione e la fuga di Bulut. Entrambe le cose costringeranno Nazli e Ferit a passare più tempo insieme, trovandosi alla fine più uniti di prima. Le macchinazioni di Hakan si riveleranno un fallimento quando Asuman confesserà tutto all'Aslan.

Il perfido imprenditore non si arrenderà all'evidente sconfitta e si presenterà a casa di Ferit con una pistola. La tensione sarà altissima e, tra minacce e rivelazioni, Nazli sarà presa con la forza da Hakan che le punterà l'arma con l'intenzione di ucciderla.

Nei prossimi episodi di Bitter Sweet Hakan rivelerà che il padre di Ferit è un criminale

I giochi per Hakan sembravano ormai chiusi ma l'Onder non accetterà di aver perso.

Ferit cercherà con ogni mezzo di proteggere la sua famiglia e troverà tutti dalla sua parte, specialmente dopo aver saputo la verità sull'omicidio di Demir e Zeynep. L'Onder si presenterà a casa Aslan e minaccerà di sparare a Nazli. Poco dopo arriverà Ferit e Hakan gli rivelerà la scottante verità su suo padre: molti anni fa quest'ultimo uccise l'amante della moglie che altri non era che il padre dell'Onder.

Ferit resterà lucido e aggredirà Hakan ingaggiando con lui una lotta. Il giovane riuscirà ad avere la meglio e disarmerà l'Onder. Alla fine lo spiacevole episodio si concluderà con l'arresto di Hakan.