I fan di Bitter Sweet, la soap estiva di Canale 5 che ha ottenuto degli ascolti sorprendenti, attendono con trepidazione la messa in onda degli ultimi episodi, in onda da lunedì 9 settembre. Questa, infatti, sarà l'ultima settimana di programmazione per la soap che giungerà al termine e quindi permetterà al pubblico di scoprire il finale di stagione. Tanti i colpi di scena che attendono i fan, tra cui uno scontro a fuoco che vedrà protagonista Hakan e Ferit e che terrà tutti col fiato sospeso.

Il finale di stagione di Bitter Sweet: scontro a fuoco tra Hakan e Ferit

Nel dettaglio, le anticipazioni sul finale di stagione di Bitter Sweet rivelano che per il terribile Hakan arriverà finalmente la resa dei conti finale e dovrà pagarla per tutto il male che ha fatto nel corso di questi mesi ai vari protagonisti della soap opera. Per prima cosa, però, vedremo che Hakan cercherà di tenere Nazli in pugno, minacciandola e imponendole di prendere le distanze da Ferit.

Nel caso in cui la ragazza non lo facesse, metterà nei guai Asuman, consegnandolo nelle mani della Polizia e quindi facendolo finire in galera. La resa dei conti non tarderà ad arrivare e vedremo che tra Hakan e Ferit ci sarà un vero e proprio scontro diretto, durante il quale il temuto protagonista della soap si presenterà con un'arma da fuoco.

Durante la colluttazione che vedrà protagonisti i due uomini, partirà anche un colpo di pistola, facendo temere il peggio.

La situazione, infatti, potrebbe sfuggire di mano ad Hakan, il quale si è reso conto di essere alle strette. Per fortuna, però, non ci sarà nessuna conseguenza tragica, dato che Ferit, pur avendo rischiato la vita per colpa del suo 'peggior nemico', riuscirà a disarmarlo e ad evitare la tragedia.

Il lieto fine tra Ferit e Nazli

Insomma un finale di stagione di Bitter Sweet che sarà decisamente positivo per la coppia di innamorati di questa serie che ha fatto sognare il pubblico e che spera di poterli rivedere ancora protagonisti di questa soap.

Sono in tanti, infatti, a chiedersi cosa ne sarà di questa soap al termine della prima stagione, la cui ultima puntata è in programma venerdì 13 settembre.

Chi spera in una seconda stagione da mandare in onda la prossima estate, rimarrà decisamente deluso, dato che la soap opera risulta cancellata dal palinsesto e quindi non avrà un futuro. Tuttavia, gli spoiler del finale di stagione di Bitter Sweet rivelano che il lieto fine ci sarà.

Ferit e Nazli, infatti, dopo varie vicissitudini e dopo aver messo a dura prova il loro sentimento, riusciranno a vivere la loro storia d'amore in maniera libera e soprattutto scopriranno che molto presto diventeranno genitori per la prima volta.