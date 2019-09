La Serie TV Bitter Sweet - Ingredienti d'amore si appresta al finale di stagione che si annuncia ricco di colpi di scena. Gli spoiler dal 2 al 6 settembre alle ore 14:45 su Canale 5, svelano che Ferit Aslan e la cuoca Nazli passeranno una giornata indimenticabile nel bosco dopo aver superato le incomprensioni. Leman, invece, incontrerà Hakan Onder, dove i due dimostreranno di essersi già conosciuti in passato.

Bitter Sweet: Nazli lascia Istanbul

Le anticipazioni di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore in onda da lunedì 2 a venerdì 6 settembre su Canale 5, svelano che Ferit arriverà molto in ritardo all'intervista con i giornalisti prevista per pubblicizzare l'attività di Manami e Nazli. Proprio la cuoca avrà un brutto litigio con sua sorella Asuman perché Deniz le ha pagato le tasse scolastiche. Di conseguenza, la Pinar, stanca di tutti i guai della parente deciderà di partire per staccare un po la spina, senza dire niente al marito.

Proprio quest'ultimo riuscirà a rintracciare la consorte, tanto da decidere di raggiungerla non lontano da Istanbul. Qui l'Aslan aiuterà Nazli a raccogliere le olive per conto di suo zio. La coppia approfitterà di questo clima festoso per sospendere le ostilità.

Deniz salva Asuman

Nel frattempo ad Istanbul Asuman sarà vinta dai sensi di colpa nei confronti della sorella, tanto da accettare un lavoro presso una persona poco raccomandabile.

Muzaffer infatti, tenterà di approfittarsi di lei, se Deniz Kaya non riuscisse a portarla in salvo. Demet ultimerà il suo piano di vendetta contro Hakan dopo averlo registrato mentre confessa di aver ucciso Demir e Zeynep. La donna, infatti, minaccerà l'Onder di denunciarlo alle autorità competenti. Peccato che lui abbia in mente un piano b.

Ferit e la cuoca si riconciliano nel bosco

Nelle puntate di Bitter Sweet in programma nella prima settimana di settembre su Canale 5, Nazli e Ferit andranno a raccogliere le castagne nel fitto della boscaglia, dove però perderanno la strada di ritorno per via dell'oscurità crescente.

Fortunatamente la Pinar e l'Aslan si imbatteranno in uno chalet disabitato, dove decideranno di passarvi la notte. In questa occasione, i due si avvicineranno sempre di più tanto da fare finalmente pace dopo essersi confessati i propri sentimenti. Leman, invece, riceverà la visita sia di Pelin Turan che di Deniz. Qui i due finiranno per alimentare i dubbi della signora Aslan sul matrimonio di suo figlio e la cuoca.

Per tale ragione, la donna deciderà di stabilirsi in pianta stabile in casa della nuora, fingendo di voler trascorrere del tempo insieme al piccolo Bulut.

L'incontro tra Hakan e Leman

Allo stesso tempo, il ricco manager e Nazli decideranno di prendersi un giorno di ferie per stare insieme dopo aver superato finalmente le ostilità. Hakan, invece, tramerà alle spalle di questi ultimi, organizzando una trappola con protagonista Asuman.

Per fare ciò, l'Onder si recherà alla Villa per parlare con la cuoca, se non ci trovasse Leman a vegliare sul nipote. Qui i rapporti tra i due diventeranno subito tesi per via del loro terribile passato. Di cosa si tratta? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi sullo sceneggiato turco di Mediaset.