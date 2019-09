Alessandro Zarino è ufficialmente uno dei quattro nuovi tronisti di Uomini e donne: il giovane, dopo l'esperienza a Temptation Island, è approdato al dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filiippi, dove dovrà contendersi le corteggiatrici con Giulio Raselli, altro tentatore del reality. La presenza in studio di Alessandro, durante la prima registrazione dello scorso 29 agosto, ha lasciato di stucco i fan del programma in quanto Zarino si era legato non poco a Jessica Battistello. L'ex di Andrea Filomena, dietro l'insistenza dei suoi follower, ha rotto il silenzio sulla questione.

Jessica sul trono di Alessandro: 'Risponderò a tempo debito'

Durante la prima registrazione due sono state le coppie, ormai ex, di Temptation Island presenti in studio, ossia Ilaria e Massimo, con la sua nuova fidanzata Sonia Onelli, e Katia e Vittorio, il quale si è presentato in compagnia dell'ex tentatrice Vanessa. La prossima puntata ospiterà, invece, Jessica e Andrea, una delle coppie che più ha fatto discutere durante l'ultima edizione del docu-reality sui sentimenti: in quell'occasione i telespettatori potranno scoprire cosa è accaduto tra Jessica e il nuovo tronista Alessandro.

Nell'ultima intervista di Filippo Bisciglia i due si erano detti molto vicini ma evidentemente qualcosa durante l'estate è cambiata.

'Mi chiedete tutti la stessa identica cosa - ha scritto Jessica rivolgendosi ai suoi fan - risponderò a tempo debito, abbiate pazienza. Grazie', ha concluso la giovane. Molto probabilmente, la Battistello è costretta a mantenere il silenzio fino a quando non potrà esprimersi davanti alle telecamere di Uomini e Donne.

Ma le parole della ex di Andrea Filomena lasciano intendere che, tra i due, il rapporto non si sia concluso nel migliore dei modi.

Jessica, infatti, aveva riposto non poche speranze nella possibilità di intraprendere una relazione seria con Alessandro, il quale invece ha preferito interrompere la conoscenza della Battistello per cercare l'amore al dating show. I telespettatori adesso attendono con ansia la prossima registrazione del programma della De Filippi: probabilmente non saranno pochi i colpi di scena.

Nuovo percorso per Alessandro

Alessandro, intanto, ha iniziato il suo percorso sul trono: l'ex tentatore si è già fatto notare parecchio a Temptation Island e sicuramente non sarà da meno durante la nuova esperienza televisiva che lo attende. Con l'altro tronista Giulio non mancheranno le scintille: entrambi hanno caratteri forti e il pubblico, in parte, li conosce già, ora bisogna vedere come si comporteranno nel nuovo ruolo.

Jessica dal canto suo non perderà occasione per esprimere i suoi pensieri, ma in quell'occasione dovrà confrontarsi di nuovo con l'ex fidanzato Andrea: per la Battistello non saranno momenti facili.