Torna l'appuntamento con le notizie su Bitter Sweet-Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay) la soap opera turca che ormai si sta avviando alle battute finali dopo un'estate ricca di successi.

Nel corso delle puntate che andranno in onda a settembre, Hakan Onder minaccerà di confessare a Ferit Aslan che suo padre è stato ucciso dal genitore dell'imprenditore, mosso da un raptus di gelosia dopo aver scoperto il tradimento di Leman.

Bitter Sweet: l'arrivo di Leman

Le anticipazioni di Bitter Sweet-Ingredienti d'amore tratte dagli episodi che verranno trasmessi a settembre su Canale 5 si soffermano su Leman, un nuovo personaggio che ricoprirà un ruolo importante nella relazione fra Ferit e Nazli. La donna, infatti, giungerà ad Istanbul con la scusa di voler accudire il piccolo Bulut per indagare sulla veridicità delle nozze tra il figlio e la cuoca.

Nel frattempo, Hakan metterà in azione il suo piano per costringere la Pinar a chiedere la separazione da Aslan. Onder, infatti, mostrerà alla chef un video nel quale si vede chiaramente Asuman mentre toglie la vita a Muzaffer, l'uomo che in seguito ad una finta proposta di lavoro aveva provato a molestarla. In realtà si tratterà di una messinscena orchestrata dal marito di Demet per fare in modo che Nazli ponga fine al matrimonio con Ferit per evitare che la sorella finisca in galera per omicidio.

Hakan incontra la madre di Ferit

Stando agli spoiler di Bitter Sweet, la moglie del ricco imprenditore all'inizio non crederà alla versione fornita da Hakan, infatti si rivolgerà ad un famoso avvocato per avere maggiori delucidazioni sulla questione. La giovane ritornerà sui suoi passi quando Asuman tenterà di togliersi la vita salendo in cima ad un edificio in costruzione.

A questo punto la Pinar lascerà Aslan (Can Yaman) senza dargli nemmeno una valida spiegazione.

Intanto Onder si vedrà con Leman, e durante quest'incontro le mostrerà il suo vero volto. Infatti minaccerà apertamente la madre di Ferit, dicendole di non provare ad ostacolare i suoi piani se non vorrà che il figlio venga a conoscenza del terribile segreto riguardante il padre.

Onder vuole raccontare ad Aslan la verità sul padre

In questa circostanza i telespettatori scopriranno che Onder ha trascorso l'infanzia in un orfanotrofio dopo aver perso entrambi i genitori.

L'uomo, infatti, ricorderà a Leman che è stata l'amante di suo padre, e a questo punto le intimerà di non intromettersi nella battaglia legale per l'affidamento di Bulut nel momento in cui Nazli e Ferit avranno divorziato.

Qualora la donna non dovesse ascoltarlo, rivelerà subito a Ferit che il padre, dopo aver scoperto che l'amante Leman era sposata con il genitore di Hakan, gli ha tolto la vita.

La donna soccomberà al ricatto del malvagio Onder? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni di Bitter Sweet.