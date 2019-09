Nelle prossime puntate di Un posto al sole verrà dato molto spazio alla coppia formata da Filippo e Serena. I due si troveranno a dover affrontare una profonda crisi dal momento che Filippo si infurierà scoprendo ciò che è accaduto tra la moglie e Leonardo a sua insaputa. Serena farà di tutto per farsi perdonare e cercare di recuperare il rapporto ma ogni suo tentativo sembrerà vano. La Cirillo, in buona fede, proverà anche a riproporre a Filippo il loro progetto originale di aprire un Bed and Breakfast in modo da accantonare il chartering ma tale offerta farà infuriare ancor di più l'uomo, sortendo di fatto l'effetto opposto.

Nel frattempo si assisterà al rientro di Elena e Alice a Napoli, ma purtroppo il loro ritorno nasconderà un risvolto molto amaro. Di seguito le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, che andranno in onda sino al 13 settembre, relative a queste due storyline.

Filippo scopre tutto

Notando un forte disagio in Serena (Miriam Candurro) e una fin troppo elevata complicità tra sua moglie e Leonardo (Erik Tonelli), Filippo (Michelangelo Tommaso) capirà che i due gli stanno nascondendo qualcosa.

Dopo aver parlato apertamente con sua moglie, Filippo litigherà furiosamente con Leonardo tuttavia inizialmente sembrerà propenso a perdonare la moglie. In seguito però qualcosa andrà storto e Filippo cambierà totalmente atteggiamento con la moglie, i due discuteranno molto animatamente e Serena si interrogherà sul motivo di questo drastico cambiamento d'umore.

Serena e Filippo ai ferri corti

Per stemperare le tensioni createsi negli ultimi giorni, Serena penserà di proporre al marito la loro prima idea, aprire un Bed and Breakfast tutto loro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Purtroppo nonostante le intenzioni della Cirillo siano buone, Filippo reagirà in un modo del tutto inaspettato a tale proposta e i due finiranno per litigare ancora maggiormente. In seguito Filippo partirà per un viaggio di lavoro e al ritorno Serena proverà nuovamente ad appianare le loro divergenze.

Elena pronta a dare il suo addio

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, si potrà assistere al ritorno di Elena Giordano (Valentina Pace) che rientrerà a Napoli assieme a sua figlia Alice (Fabiola Balestriere).

Marina (Nina Soldano) sarà entusiasta nel vedere che le sue due adorate ragazze sono tornate a casa, ma purtroppo la sua felicità non durerà molto. Elena le rivelerà che è intenzionata restare poco per poi trasferirsi definitivamente per Londra assieme a sua figlia. Inoltre la donna dopo aver dato questa brutta notizia alla madre, dovrà prepararsi a riferire la sua sofferta decisione anche ad Andrea (Davide Devenuto).