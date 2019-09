La storia d'amore della cuoca e l'affarista si appresta alle battute finali dopo aver segnato ascolti record per tutta l'estate. Le trame di Bitter Sweet sugli episodi 73 e 74 di martedì 10 settembre alle ore 14:45 su Canale 5, rivelano che Nazli Pinar accetterà il ricatto di Hakan, tanto da essere costretta a rifiutare la proposta di nozze del suo amato Ferit Aslan. Engin, invece, scoprirà di essere attratto da Manami.

Bitter Sweet: la cuoca lascia Ferit

Le anticipazioni di Bitter Sweet sugli episodi 73 e 74 che i telespettatori avranno modo di vedere domani 10 settembre su Canale 5, rivelano che Nazli rifiuterà la romantica dichiarazione d'amore di Ferit in quanto sempre più succube delle minacce di Hakan. Dall'altro canto, l'Aslan rimarrà pietrificato, tanto da non capire il motivo della sua scelta. A tal proposito, lo zio di Bulut non accetterà di perdere la cuoca, tanto da insistere a conoscere tutta la verità.

Tuttavia la Pinar vorrà sistemare tutto da sola. Per questo motivo chiederà aiuto a Fatos. Le due amiche, infatti, si introdurranno furtivamente nell'abitazione di Muzzafer per trovare prove utili a scagionare Asuman.

Engin attratto da Manami

Ferit non capirà proprio il motivo per il quale la cuoca ha deciso di interrompere la loro storia, propria ora che le cose andavano meglio. Engin, invece, parteciperà ad una escape room insieme a Manami, Tarik e Fatos.

Qui l'amico dell'Aslan capirà che nutre dei sentimenti per la giapponesina dopo essersi impegnati alla risoluzione del gioco. Un'affinata che colpirà Fatos, che invece capirà di amare l'autista.

Riassunto puntate precedenti

Nelle ultime puntate di Bitter Sweet abbiamo visto il piano di Hakan rischiare di vacillare. L'uomo, infatti, ha trovato la signora Leman al posto di Nazli in casa sua. I due hanno dimostrato di essere legati da una vecchia e odiata conoscenza.

Per questo motivo tra di loro c'è stata subito alta tensione, sebbene l'Onder non abbia nessuna intenzione di farsi intralciare dalla madre di Ferit. A tal proposito, l'antagonista ha continuato a mettere a punto il suo progetto per ricattare Asuman e quindi piegare sua sorella al suo volere. Inoltre ha preteso che Pelin inizi a lavorare per la Pusola Holding mentre la storia di Nazli e l'Aslan ha preso la piega giusta dopo aver fatto l'amore nel bosco e dichiarato i loro sentimenti reciproci.

Hakan è riuscito a mettersi in contatto con la Pinar e farle vedere il video in cui sua sorella uccide Muzzafer, il suo datore di lavoro che l'aveva importunata sotto suo ordine. Durante l'incontro, l'Onder ha minacciato Nazli di portare il filmato alla polizia se non chiede il divorzio dall'affarista. Intanto Asuman vittima di sensi di colpa nei confronti della sorella maggiore ha deciso di compiere un gesto estremo.

Infatti è entrata all'interno di un cantiere edile, dove si è arrampicata in cima ad un alto palazzo con intenzioni di buttarsi nel vuoto. Una scena a cui hanno assistito Fatos, Nazli e Deniz, il quale ha raggiunto a sua volta l'aspirante suicida per convincerla a desistere nel suo folle piano. Dall'altro canto, Ferit ha organizzato una cena a lume di candela per sua moglie, in quanto ha deciso di chiederle davvero di diventare la signora Aslan.