Sarà un finale di stagione con il botto quello che attenderà i telespettatori spagnoli de Il Segreto nelle puntate in onda dal 9 al 13 settembre. In esso, il rischio che Puente Viejo venga distrutto dall'inondazione verrà meno ma non sarà questa la fine dei problemi per il paesino spagnolo. Al contrario, furioso per la cancellazione del piano da lui stesso orchestrato, Fernando Mesia darà sfogo alla sua rabbia e finirà con l'incendiare numerose abitazioni, a partire dalla villa di Donna Francisca.

Il fatto causerà nuove sofferenze, rendendo possibile anche il faccia a faccia decisivo con Maria, alla quale il terribile individuo confesserà i suoi crimini. Le conseguenze dell'evento drammatico non tarderanno ad arrivare per i protagonisti della telenovela: molti di loro, infatti, decideranno di fuggire mentre altri resteranno per cominciare una nuova vita, insieme a nuovi vicini di casa. E sarà proprio questo il punto di partenza della dodicesima stagione.

Fernando Mesia appicca un incendio

Le anticipazioni de Il Segreto in arrivo dalla Spagna segnalano che gli abitanti di Puente Viejo tireranno un respiro di sollievo, proprio quanto tutto sembrerà perduto. García-Morales riuscirà, infatti, a fermare l'inondazione del paese ed evitare la fuga dei suoi abitanti. Ma sarà questo l'inizio di problemi anche peggiori: furioso per questa novità, Fernando penserà ad un'altra strategia per portare a termine la sua vendetta e preparerà delle torce per dare fuoco a numerose abitazioni.

Non ne sarà esclusa la villa che rischierà di finire in cenere: tutti fuggiranno ad eccezione di Maria che si renderà protagonista dell'ultimo confronto con l'uomo che le ha rovinato la vita. Il Mesia, ormai completamente fuori controllo, le racconterà le sue malefatte a partire dalle bugie sulle condizioni di salute dell'ex moglie.

L'addio di Maria con i bambini

La distruzione della villa segnerà l'inizio della dodicesima stagione de Il Segreto, che prenderà il via mercoledì 11 settembre.

Maria partirà per Cuba insieme ai bambini e ad Emilia e Alfonso. Resteranno, invece, a Puente Viejo sia Matias che Marcela, insieme alla piccola Camelia. Donna Francisca donerà a Mauricio un biglietto per raggiungere Fè a Montevideo. Ma non sarà questo l'addio del capomastro che, nel salto temporale, sarà di nuovo presente a Puente Viejo dove assumerà la carica di sindaco. E certo, il nuovo inizio non potrà essere privo di tragedie: ad essere colpita, ancora una volta, sarà la famiglia Miranar che dovrà fare i conti con la morte di Gracia.

Hipolito, diventato tesoriere comunale, sembrerà avere messo la testa a posto. La sua nuova occupazione servirà a guadagnare qualche soldo in più per crescere la figlia, affidata momentaneamente proprio ai genitori della defunta moglie.