Il cast di Amici Vip è al completo. La popolare trasmissione andrà in onda in versione Celebrity a partire dal 24 settembre. Alla conduzione ci sarà Michelle Hunziker che verrà introdotta dalla storica conduttrice, Maria De Filippi che avrà le redini della prima puntata. I partecipanti ufficiali sono dodici e si divideranno tra le varie discipline artistiche.

La classe di Amici Vip è al completo e pronta a partire

La classe Vip di Amici Celebrities sarà composta da Joe Bastianich, famoso chef, Emanuele Filiberto, il principe di Savoia, Ciro Ferrara, ex calciatore e Laura Torrisi, attrice ex gieffina.

Altri nomi si sono aggiunti nel corso di queste settimane, fino a rivelare il cast al completo: ci saranno anche Filippo Bisciglia e la sua compagna Pamela Camassa, l'attrice comica Francesca Manzini e l'attore Raniero Monaco di Lapio. Per la classe più famosa d'Italia, secondo le ultime anticipazioni sul cast di Amici Celebrities, sono stati svelati i nomi degli ultimi quattro partecipanti a completare il cast.

Ci sarà Chiara Giordano, ex moglie di Raul Bova. La donna è stata sposata con l'attore per tredici anni e con lui ha avuto tre figli: Sophia, Alessandro Leon e Francesco. La professione di Chiara è quella di veterinario.

Nel cast sarà presente anche il rugbista Martin Castrogiovanni, conduttore di Tu si que vales accanto a Belen e ex partecipante di Ballando con le stelle. Direttamente da Gomorra, una delle protagoniste principali Cristina Donadio è pronta ad abbandonare i panni di Scianel per mostrarsi in veste di alunna ad Amici Vip. Infine ci sarà Massimiliano Varrese, l'attore scoperto da Raffaella Carrà che ha partecipato a Il bello delle donne, Carabinieri e Camera Cafe.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Gossip

Tra i giudici, Platinette e Giuliano Peparini, mentre quattro ex alunni della scuola saranno ospiti

Smentite le partecipazioni di Claudio Amendola e Luca Argentero. In qualità di ospiti ci saranno, invece gli ex alunni della scuola di Amici: Alberto, Giordana, Irama e Annalisa. Per quanto riguarda i giudici c'è la certezza della presenza di Platinette e di Giuliano Peparini.

I Vip sono già alle prese con le varie discipline da studiare.

Tra piroette e acuti, proveranno a conquistare il pubblico e i professori in canto, ballo e recitazione.

Il popolo del web si è già diviso tra chi aspetta con ansia la data di debutto del nuovo show, e chi non ha molto apprezzato la scelta della messa in onda di Amici Vip: in tanti, infatti, hanno commentato esprimendo il proprio disappunto, perché la scuola di Maria De Filippi era destinata a giovani esordienti e le persone già famose, secondo loro, non avrebbero motivo di parteciparvi.