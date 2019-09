La Serie TV di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore annuncia un finale col botto dopo aver conquistato i telespettatori con la storia d'amore di Nazli Pinar e Ferit Aslan. Gli spoiler degli appuntamenti di settembre rivelano che le autorità riusciranno a mettere in arrestato Hakan Onder, l'antagonista principale delle vicende ambientate in Turchia.

Bitter Sweet: la scoperta di Deniz e Asuman

Hakan avrà ciò che si merita.

Le anticipazioni di Bitter Sweet, in onda fino al 13 settembre annunciano che tutti i nodi verranno al pettine. Scendendo nei particolari, Demet farà ritrovare l'audio in cui suo marito ammette di essere il mandate dell'omicidio di Demir e Zeynep. Il registratore, infatti, finirà nelle mani del musicista e di Asuman che finalmente verranno a conoscenza di tutto. Il Kaya rimarrà sconvolto quando apprenderà che l'Onder aveva fatto manomette i freni dell'auto su cui viaggiano i genitori di Bulut, che non erano sopravvissuti all'incidente mentre il figlio era rimasto gravemente ferito agli arti inferiori.

Deniz, a questo punto, si precipiterà a casa di Demet, la quale ammetterà di aver taciuto per paura delle ritorsioni del suo diabolico marito. Infatti l'aveva incastrata quando aveva ucciso inconsapevolmente Tahir, la spia dell'Aslan.

Hakan vuole vendicarsi di Ferit

Proprio per questo motivo, il cattivone di Bitter Sweet ordinerà alla moglie di fare i bagagli perché vuole fuggire in Turchia. Poi si precipiterà a casa del ricco manager, dove minaccerà Nazli con un'arma.

Hakan, infatti, avrebbe intenzione di uccidere la Pinar solo per far del male Ferit. Ma ecco che il piano del diabolico Onder non andrà in porto in quanto l'Aslan sarà raggiunto da una strana telefonata da parte di sua moglie. Di conseguenza, l'uomo si precipiterà a casa insieme a Leman dove darà vita ad uno scontro con il marito di Demet.

L'arresto dell'Onder

Il perfido Hakan, ormai conscio di non avere più niente da perdere, racconterà a Ferit (Can Yaman) che il suo caro papà era stato ucciso dal defunto signore Aslan dopo aver scoperto che Leman aveva una tresca con il primo.

Il marito di Nazli, a questo punto, capirà i motivi che hanno spinto l'uomo a mettergli sempre i bastoni tra le ruote. Possiamo anticipare che l'Onder verrà consegnato alla giustizia al termine di una colluttazione, dove il figlio di Leman avrà la meglio sul rivale nonostante l'esplosione di un colpo di sparo che allarmerà la dolce Pinar. Infine gli inquirenti si metteranno sulle tracce di Demet per impedire di fuggire all'estero.

Non ci resta, quindi, che aspettare i prossimi giorni per assistere alla resa dei conti dei due grandi protagonisti dello sceneggiato.