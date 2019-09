Prende il via oggi 9 settembre su Rai 1 il nuovo ciclo di repliche de 'Il Commissario Montalbano', la fortunata serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. Gli episodi che verranno riproposti a partire da questa sera avranno soprattutto l'obiettivo di rendere omaggio allo scrittore recentemente scomparso, oltre che al regista Alberto Sironi, anche lui deceduto durante l'ultima estate.

La puntata che i telespettatori potranno seguire sarà tratta dalla terza stagione, risalente all'ormai lontano 2001.

Si tratta di 'La gita a Tindari' che all'epoca aveva ottenuto degli ascolti impressionanti, trasformando la fiction di Rai 1 in uno dei programmi più visti dell'anno. Erano stati ben 7.3 milioni gli spettatori davanti ai teleschermi pari al 29.65% di share. La trama della puntata sarà concentrata sull'omicidio di Nenè Sanfilippo, un ragazzo freddato davanti a casa.

Il Commissario Montalbano, trame: le indagini su Nenè

Rai 1 ricorre alle 'maniere forti' per contrastare la prima puntata di Temptation Island Vip 2, in onda oggi 9 settembre su Canale 5.

Per tenere testa agli ascolti del docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi, si ricorrerà niente meno che a 'Il Commissario Montalbano', con la replica della prima puntata della terza stagione.

Le indagini del personaggio interpretato da Luca Zingaretti si concentreranno sull'omicidio di Nené, di soli 21 anni, ucciso mentre sarà intento ad aprire il cancello di casa. Qualche ora dopo si presenterà al commissariato anche Davide Griffo, preoccupato per non avere più notizie dei genitori.

Ma le verifiche nell'appartamento dei due anziani non daranno risultati, dato che verrà trovato in perfetto ordine. Ci sarà solo un particolare da non sottovalutare: le case dei coniugi Griffo e di Sanfilippo si troveranno nello stesso stabile. La loro sparizione e l'omicidio potrebbero, quindi, essere collegati.

Trama Il Commissario Montalbano: la morte dei Griffo

Proseguendo con le anticipazioni de 'Il Commissario Montalbano' relative alla puntata odierna, i Griffo saranno trovati morti in una casupola di montagna.

Nel frattempo, a casa di Nenè saranno trovate alcune videocassette nelle quali il giovane si trova a letto con alcune donne tra le quali una rumena, moglie di un noto chirurgo di trapianti. Nel computer di Sanfilippo verrà, inoltre, notato un romanzo di fantascienza da lui scritto, che potrebbe essere la chiave per scoprire i colpevoli del duplice delitto. Come in ogni puntata della fortunata fiction, anche stasera le indagini e la vita privata si mischieranno.

Mimì Augello, infatti, informerà il Commissario della sua volontà di trasferirsi al Nord per amore di una donna.