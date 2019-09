Torna lo spazio dedicato a Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV che ogni giorno è vista da quasi tre milioni di telespettatori in Italia. Gli spoiler delle puntate di settembre, svelano che Deniz Kaya e Asuman Pinar scopriranno che i genitori di Bulut sono morti a causa di Hakan Onder, tanto da decidere di informare Ferit Aslan.

Bitter Sweet: Deniz e Asuman smascherano Hakan

Le anticipazioni di Bitter Sweet, annunciano una clamorosa svolta sulla morte di Demir e Zeynep, periti tragicamente durante un incidente stradale.

Tutto avrà inizio quando Nazli accetterà di lasciare il marito dopo aver sottostato al ricatto di Hakan per salvare Asuman, la quale aveva minacciato il suicidio dopo essere stata accusata di aver sparato al suo datore di lavoro.

Se il manager e la chef di cucina orientale riusciranno a fare pace grazie alla fuga di Bulut, Asuman si farà coraggio e confesserà a Ferit che dietro la decisione di sua sorella di divorziare c'è lo zampino del suo rivale.

Dopodiché, la Pinar e Deniz (Hakan Kurtaş) faranno una brutta scoperta. I due ragazzi, infatti, troveranno la registrazione di Demet, in cui l'Onder confessa di essere il responsabile della morte dei genitori di Bulut. Una rivelazione che farà rimanere senza parole il Kaya e la sorella della cuoca, i quali decideranno di informare l'Aslan.

Il Kaya chiude i rapporti con Demet

Deniz si recherà alla Pusola Holding per affrontare la sorella.

Qui i due avranno un terribile confronto dove il Kaya dimostrerà di non riuscire a perdonare Demet. Inoltre ribadirà Bulut è diventato orfano a causa sua e di Hakan. La donna, a questo punto, confesserà di essere stata ingannata dall'Onder dopo che l'ha coinvolta nell'assassino del povero Tahir, la spia che Ferit (Can Yaman) aveva inviato a spiare i loschi affari del rivale. Tuttavia, l'amico di Asuman (İlayda Akdoğan) non cambierà idea, tanto da separare le loro strade.

L'Onder si reca a casa di Ferit con intenzioni bellicose

Nelle nuove puntate di Bitter Sweet, in onda a settembre, Hakan (Necip Memili) dopo aver ascoltato la conversazione tra suo cognato e la moglie ordinerà a quest'ultima di fare i bagagli perché vuole fuggire in Turchia, in quanto è sicuro che Ferit ha le prove in mano della loro colpevolezza. Per questo motivo, l'Onder cercherà di giocare in anticipo, sebbene prima della fuga debba mettere fine ad un piano.

In particolare, il cognato di Deniz prenderà un'arma da fuoco per poi precipitarsi a casa dell'Aslan, dove sarà sicuro di trovare Nazli Pinar da sola. Quali saranno le intenzioni dell'antagonista? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni sulla serie tv che ha appassionato tutta Italia.