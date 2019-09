Dopo aver fatto compagnia ai telespettatori italiani per ben tre mesi, lo sceneggiato Bitter Sweet - Ingredienti d’amore si prepara all’epilogo finale. Dagli spoiler delle prossime puntate in programmazione su Canale 5 la seconda settimana di settembre 2019, si evince che dopo l’arresto di Demet e Hakan, ci sarà un momento molto emozionante. In particolare il piccolo Bulut farà capire ai coniugi Aslan che vorrebbe che facessero un figlio.

Ebbene sì, il bambino attraverso un suo disegno confiderà il suo desiderio all'architetto Ferit e alla cuoca Nazli, ovvero quello di voler avere un fratello o una sorella.

Nazli e Ferit in crisi a causa di Hakan, Deniz affronta Demet

Le anticipazioni riguardanti ciò che accadrà negli ultimi appuntamenti che andranno in onda dal 9 al 13 settembre 2019, dicono che tutti i personaggi avranno ciò che meritano.

Nazli, dopo aver consentito a Ferit di scoprire le vere intenzioni di Pelin, si presenterà in tribunale per divorziare dal marito. La cuoca prenderà questa drastica decisione perché sarà ancora sotto ricatto di Hakan. A gran sorpresa, il piano di quest’ultimo per riavere la custodia di Bulut non andrà a buon fine, poiché il giudice dirà ai novelli sposi di non avere i requisiti per poter annullare il loro matrimonio celebrato da poco.

La sentenza del magistrato scatenerà la furia dell’Onder, infatti minaccerà di nuovo Nazli dicendole che a breve le forze dell’ordine entreranno in possesso del filmato che ritrae Asuman uccidere Muzzaffer. I coniugi Aslan avranno l’ennesima discussione per colpa del cognato di Deniz. Nello specifico l’architetto apprenderà che il suo rivale utilizzerà le carte in suo favore, per riottenere l’affido di Bulut grazie alla sua crisi coniugale con la chef.

Successivamente il bambino avendo capito che la sorella di Asuman non tornerà più a vivere con suo zio la andrà a trovare, venendo subito raggiunto da Ferit. La figlia minore di Kemal approfitterà della situazione, per far sapere al cognato la vera ragione che ha portato sua sorella a lasciarlo. L’architetto dopo aver appreso che la cuoca vuole divorziare per colpa delle minacce di Hakan si arrabbierà, ma gli basterà guardarla negli occhi per perdonarle il fatto di non avergli detto come stavano veramente le cose.

Nel contempo Deniz grazie ad Asuman ascolterà la registrazione audio riguardante i delitti commessi dall’Onder. Il musicista dopo aver scoperto che i genitori di Bulut sono morti per mano di suo cognato, affronterà Demet. Quest’ultima dirà al fratello di non aver potuto denunciare il marito per averla sempre tenuta sotto scacco.

L’arresto degli Onder, il desiderio di Bulut

Il perfido Hakan non appena si accorgerà di essere stato smascherato dalla moglie, la ricatterà dicendole che dovrà rimanere al suo fianco sino alla fine.

La diabolica bionda non avrà altra scelta che accettare di scappare dalla città con il marito. L’Onder prima di sfuggire alla giustizia con la complicità di Bekir, si recherà alla villa di Ferit, e terrà in ostaggio Nazli fino all’arrivo del suo rivale. Intanto l’architetto verrà a conoscenza tramite Deniz che il marito di Demet è davvero l’assassino di Demir e Zeynep. Subito dopo l’Aslan farà ritorno a casa e troverà Onder puntare la sua arma da fuoco contro sua moglie: alla terribile scena si unirà anche la signora Leman. A quel punto Hakan svelerà il segreto dell’anziana donna, facendo sapere a Ferit che suo padre mise fine alla vita del suo dopo aver appreso di essere stato tradito. L’architetto dopo aver capito finalmente il motivo per cui il marito di Demet nutre così tanto odio verso la sua famiglia, lo affronterà. Dopo l’arresto di Hakan, i coniugi Aslan nonostante saranno spiazzati dagli ultimi avvenimenti rimarranno al fianco di Bulut. L’architetto, la cuoca, e Leman, rassicureranno il bambino dicendogli che l’Onder non sarà più nelle loro vite. Intanto Demet dopo essere riuscita a farsi perdonare da Deniz per aver ammesso le sue colpe, finirà in prigione insieme a Bekir. Successivamente Bulut darà un regalo a Nazli e Ferit, ovvero un disegno fatto da lui, che raffigurerà loro tre e un altro bambino. Il nipote di Leman non appena la chef gli chiederà delle spiegazioni, le farà intuire che vorrebbe che lei e Ferit mettessero al mondo un figlio.