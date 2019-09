Nei prossimi episodi di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore il pubblico assisterà a colpi di scena che avranno al centro della trama il malvagio Hakan Onder, l'imprenditore senza scrupoli e autore dell'omicidio di Demir e Zeynep, i genitori del piccolo Bulut. L'uomo è sposato con Demet, una donna manipolatrice che non ha mai amato il marito, ma solo il denaro e la posizione sociale. Nei precedenti episodi Demet ha scoperto con orrore che il consorte fece manomettere i freni dell'auto di Demir, fratello della donna.

Nonostante lei abbia minacciato di denunciarlo, l'uomo con uno stratagemma è riuscito a farla tacere. La donna ha in seguito pensato di vendicarsi registrando la confessione del marito e nei prossimi appuntamenti con la soap turca lo metterà con le spalle al muro. Hakan, però, non smette mai di stupire il pubblico perché conserva sempre un asso nella manica. L'uomo conosce una verità sconvolgente sul padre di Ferit, ovvero, quest'ultimo anni prima uccise il padre dello stesso Hakan! Di conseguenza, egli ricatterà Leman, la madre del Ferit, quando la donna deciderà di affrontarlo.

Bitter Sweet: Hakan verrà incastrato dalla moglie Demet

Secondo le anticipazioni sui prossimi appuntamenti con Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, Hakan Onder sarà protagonista di un duplice ricatto. Nel primo sarà lui stesso la vittima quando la moglie Demet, stanca delle angherie del marito, lo metterà con le spalle al muro minacciandolo con una registrazione. La donna, infatti, possiede un file audio in cui Hakan confessa il crimine commesso che è costato la vita ai genitori di Bulut e minaccerà di consegnarlo alla polizia. Grazie a questa prova la donna lo terrà momentaneamente in pugno.

Hakan ricatterà Leman, la madre di Ferit

Leman Aslan tornerà in città per vederci più chiaro sul matrimonio tra il figlio Ferit e Nazli e per conoscere un po' di più la nuora. Quando vedrà il giovane soffrire per l'inaspettato abbandono da parte di Nazli, Leman penserà che il responsabile di ciò è certamente Hakan, perciò deciderà di affrontarlo. Il confronto tra i due non sarà tanto piacevole, soprattutto per la donna.

Il perfido imprenditore, infatti, inizierà a minacciarla tirando fuori un segreto che riguarda il padre di Ferit.

Per convincerla a restare fuori da cose che non la riguardano Hakan minaccerà di raccontare a Ferit la verità sulla morte di suo padre. Ascoltando la conversazione tra i due verrà rivelato che il padre di Hakan moltissimi anni prima fu assassinato dal marito di Leman. Quest'ultima lo tradiva con l'Onder, lasciando il piccolo Hakan, già senza una madre, solo al mondo.

Leman, terrorizzata all'idea che Ferit possa venire a sapere una verità così sconvolgente, accetterà di non intervenire nelle vicende che riguardano il figlio e la moglie.