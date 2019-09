Nuovo spazio dedicato con le notizie de Il Segreto, lo sceneggiato iberico più amato dai telespettatori italiani. Le anticipazioni delle puntate spagnole in onda dal 2 al 6 settembre in Spagna, annunciano che ci potrebbe essere un ritorno di fiamma tra Maria Castaneda e Gonzalo Castro. La donna, infatti, confiderà alla madre Emilia di voler tornare a Cuba per riprovarci con il marito.

Il Segreto: Fernando uccide Paco

Nelle puntate spagnole de Il Segreto trasmesse da lunedì 2 settembre su Antena, Paco verrà ferito mortalmente da Fernando dopo aver cercato di strappare la sua nipotina Camelia dalle sue braccia.

Il mugnaio farà in tempo a confessare alla figlia tutto il suo amore prima di lasciare la terra. Una morte che addolorerà tutto il popolo del piccolo borgo iberico. A tal proposito, Irene, Gracia e Consuelo staranno vicino alla madre di Camelia in questo brutto momento mentre Matias non si darà pace per non essere riuscito a fermare l'assassino di suo suocero. Nel frattempo Carmelo spingerà Garcia-Morales a non seguire gli ordini di Fernando. Peccato che il sottosegretario rifiuti il consiglio, tanto che Francisca e il consorte crederanno che il motivo sia un'altro.

Matias e Maria riabbracciano Alfonso e Emilia

Maria esprimerà il desiderio di partecipare ai solenni funerali del nonno di Camelia, se la Montenegro glielo sconsigliasse a causa delle sue condizioni di salute. Nelle sali comunali i cittadini daranno l'ultimo saluto all'amico. Qui il Castaneda ritroverà Alfonso e Emilia, i quali confesseranno di essere stati avvertiti da Raimundo. Inoltre diranno di essere intenzionati a portare avanti una vendetta contro Fernando.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Passate qualche ora, Alfonso e Emilia si dirigeranno alla Casona dove abbracceranno finalmente Maria. A tal proposito, la moglie di Gonzalo apparirà molto più calma di suo fratello in quanto è sicura che Fernando non faccia del male ai suoi figli. Francisca, invece, abbasserà l'ascia di guerra nei confronti dei Castaneda mentre Raimundo e Mauricio capiranno di essere stati ingannati dalla sorella di Matias.

Proprio quest'ultima deciderà di fuggire dalla Casona alla ricerca del Mesia. Infine i locandieri si recheranno a fare le condoglianze a Carmelo, rimasto vedovo di Adela, vittima di un drammatico incidente.

La Castaneda vuole tornare con Gonzalo a Cuba

Le trame spagnole de Il Segreto, in programma ad inizio settembre in Spagna, segnalano che Garcia-Morales sarà vittima dei rimorsi di coscienza, tanto da svelare a Raimundo il luogo dopo poter ritrovare Fernando.

Il parente di Maria-Elena, infatti, rintraccerà il figlio di Olmo in una capanna abbandonata, dove udirà Esperanza e Beltran piangere. Dall'altro canto, il cattivone ammetterà tutte le colpe compresa la morte della moglie per poi dileguarsi nel folto della boscaglia. Una scena che sarà vista da Alfonso e Emilia, i quali presteranno soccorso al sottosegretario, rimasto ferito durante il salvataggio dei figli di Gonzalo Castro.

In seguito, la Castaneda esprimerà la sua intenzione di raggiungere Cuba per concedere una seconda possibilità al marito dopo aver riabbracciato i suoi figlioletti grazie all'adorata madre.