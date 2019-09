Si sta avvicinando la conclusione dello sceneggiato Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, prefissata per il prossimo venerdì 13 settembre. Il gran finale si preannuncia ricco di colpi di scena e gli spoiler annunciano che, oltre ai due protagonisti Ferit Aslan e Nazli Pinar che dovranno superare sino all’ultimo tanti ostacoli per poter stare insieme, anche Ayla dopo tante sofferenze ritornerà ad Istanbul e si prenderà la sua rivincita.

La talentuosa cantante durante la festa di capodanno in cui ciascuno avrà trovato la propria metà, sorprenderà tutti i suoi amici, soprattutto Deniz Kaya, poiché sarà in compagia del suo nuovo ragazzo. Il musicista non sarà affatto pentito di aver perso la sua ex fidanzata, dato che si renderà finalmente conto che la persona adatta per stare al suo fianco è Asuman, molto simile a lui, ovvero ribelle e con un carattere forte.

Riassunto episodi precedenti: Ayla delusa da Deniz lascia Istanbul

Chi ha seguito le appassionanti vicende delle serie tv turca che vede protagonisti gli attori Ozge Gurel e Can Yaman sin dall’inizio, saprà che oltre alla storia d’amore tra la cuoca e l’architetto, una donna ha lottato con tutte le sue forze per ritornare con il suo storico fidanzato. Si tratta di Ayla (Turku Turan) che è stata profondamente delusa da Deniz kaya.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La cantante, nonostante il musicista le abbia detto parecchie volte di non provare più amore nei suoi confronti, ha capito di dover dare una svolta alla sua vita. La ragazza, infatti, pur essendosi resa conto che il fratello di Demet si era preso una forte cotta per Nazli Pinar, ha tentato di fargli aprire gli occhi in diverse occasioni, poiché la chef non ha affatto ricambiato i suoi sentimenti. Ayla, dopo essersi riavvicinata a Deniz che si è gettato tra le sue braccia per superare un difficile momento, ovvero le nozze di Ferit e Nazli, ha messo un punto definitivo al suo rapporto con lui. Non appena si è resa conto di non avere nessuna possibilità e di essere stata soltanto usata, ha lasciato Istanbul da sola.

La cantante ritrova l’amore, Deniz pronto ad iniziare il nuovo anno con Asuman

Negli ultimi episodi in programmazione la prossima settimana, Ayla ritornerà in scena quando ormai tutte le storie arriveranno ad una conclusione. Prima della riapparizione della cantante, i telespettatori assisteranno ad un brutale scontro tra Ferit e Hakan: la resa dei conti tra i due acerrimi nemici farà vivere dei momenti di vero panico a Nazli e Leman, ma per fortuna a pagarla sarà il marito di Demet.

Il losco imprenditore verrà arrestato con l’accusa di aver causato la morte di Demir e Zeynep. Deniz, dopo essersi tolto di mezzo l’assassino dei suoi parenti, organizzerà una festa di capodanno del suo locale. L’Aslan e la Pinar ovviamente saranno liberi di vivere il loro amore, poiché non avranno più tra i piedi gli Onder. Ebbene sì, anche la diabolica bionda verrà assicurata alla giustizia. In occasione dell’ultimo giorno dell’anno, Fatos e Tarik si diranno pronti a fare il grande passo, invece Ferit dopo essersi riconciliato con la madre non vedrà l’ora di diventare padre.

Ai festeggiamenti prenderà parte anche Ayla e inizialmente Asuman darà l’impressione di non essere affatto felice di rivederla. La cantautrice, non appena la sorella di Nazli le dirà che lei e Deniz formano una bella coppia non solo dal punto di vista artistico, la sorprenderà presentandole il suo nuovo fidanzato. A quel punto il musicista dirà alla figlia minore di Kemal di voler iniziare il nuovo anno con lei.