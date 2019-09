Nelle prossime puntate spagnole della telenovela Il Segreto ci saranno delle svolte clamorose. Dopo un salto temporale di quattro anni che rivoluzionerà le avventure degli abitanti di Puente Viejo, due storici personaggi non saranno più gli stessi. Marcela Del Molino non sarà fedele nei confronti del marito, Matias Castaneda. In particolare quest’ultimo si vedrà costretto ad allontanarsi dalla sua dolce metà dopo aver trascorso diversi anni dietro le sbarre del carcere.

La figlia del defunto Paco durante la detenzione del suo amato intraprenderà una tresca clandestina con un new entry: Tomas de los Visos. Anche la darklady Francisca Montenegro sarà decisamente cambiata dato che Raimundo Ulloa non avrà più nessuna traccia di lei.

Il quartiere di Puente Viejo devastato da un incendio, arriva Don Ignacio

Arrivano delle anticipazioni sorprendenti dalla Spagna sulla serie televisiva quotidiana Il Segreto, che verrà completamente rinnovata dopo oltre otto anni di trasmissione.

Le vicende ambientate a Puente Viejo si sposteranno nell’anno 1930 e, oltre ad essere caratterizzate da nuove trame e immancabili colpi di scena, gli autori hanno deciso di movimentarle con l'ingresso di 16 personaggi. Prima del salto temporale il quartiere verrà devastato da un incendio innestato da Fernando Mesia e gli scenari avranno luogo in una località basata su uno stile artistico degli anni trenta.

Nella piazza principale del paese ci sarà un negozio di barbiere, una farmacia e ovviamente non mancherà la bottega di alimentari gestita dai Miranar. Marcela, invece. a seguito dell’arresto del marito (Matias) continuerà ad occuparsi da sola della locanda dei Castaneda. Tra i new entry ci saranno Don Ignacio Solozábal che giungerà nella cittadina iberica per occuparsi di una delle industrie aperte dopo la tragica scomparsa di molti terreni agricoli.

I telespettatori faranno la conoscenza delle tre figlie dell’uomo: Marta rimasta senza fidanzato da due anni, Rosa sul punto di entrare all’università e infine Carolina che avrà un segreto legato a Pablo (figlioccio di suo padre).

Raimundo abbandonato da Francisca

Un’altra grande famiglia sarà la Visos, composta da Doña Isabel Marqueda, una marchesa pronta a gestire le miniere che suo marito ha acquistato dai Molero prima di morire che si vedrà costretta a lottare duramente per il bene dei suoi due figli, Tomás e Adolfo.

Quest'ultimo farà ritorno dalla Francia per stare con la sua famiglia. Dopo il salto temporaneo continuerà ad esserci Francisca Montenegro, una delle grandi protagoniste della soap, che ritornerà in scena dopo aver lasciato la Spagna. Il capomastro Mauricio farà ritorno dall’America mentre Raimundo continuerà ad essere alla ricerca della moglie che l'ha abbandonato da parecchi mesi. Matias verrà condannato a 20 anni di prigione per aver affrontato la guardia civile lasciando Marcela completamente da sola. Il figlio di Emilia e Alfonso andrà incontro ad una spiacevole sorpresa quando verrà scagionato visto che sua moglie, durante la sua assenza, troverà conforto tra le braccia di Tomás de los Visos.