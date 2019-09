Britney Spears è finita nuovamente al centro del Gossip e su tutti i magazine americani. Questa volta, però, la cantante non ha spiazzato i suoi numerosi fan con un altro colpo di scena di quelli che negli anni precedenti hanno lasciato senza parole: a far parlare, infatti, è stato Jamie Spears, padre della cantante il quale sarebbe stato indagato per violenza nei confronti del nipote Sean Preston, un ragazzino di soli 13 anni.

Le gravi accuse di violenza contro il padre di Britney Spears

Nel corso delle ultime ore sui magazine americani si è diffusa la notizia secondo la quale l'ex compagno della popstar avrebbe denunciato suo suocero, in quanto accusato di aver picchiato suo figlio Sean. L'episodio in questione che ha portato Kevin Federline, padre dei figli della Spears, a sporgere questa denuncia si sarebbe verificato lo scorso 24 agosto, quando i ragazzi minorenni si trovavano a casa del nonno.

Si vocifera che in un primo momento ci sarebbe stato uno scontro verbale tra Sean e il nonno, il quale poi sarebbe passato alle mani e alla violenza nei confronti del ragazzino. Sui magazine, infatti, si dice che Sean per sfuggire alla rabbia del nonno, che stava letteralmente degenerando, abbia cercato di proteggersi all'interno di uno stanza, sperando che il padre di sua mamma la smettesse di dargli la caccia e di accanirsi contro di lui.

E invece sembrerebbe che Jamie non si sarebbe affatto arreso, al punto che il bambino avrebbe raccontato che il nonno ha prima distrutto la porta della stanza dove si era rifugiato, dopodiché si sarebbe scagliato contro di lui con calci e pugni. Un episodio talmente grave che il giorno dopo avrebbe spinto il padre a presentarsi presso l'ufficio dello sceriffo di Ventura per denunciare tutto.

Già in passato il papà di Britney Spears finì al centro di una polemica

Va detto che questa non è la prima volta che il papà di Britney si trova al centro di una polemica e che finisce in prima pagina su tutti i magazine di gossip americani.

Già qualche tempo fa, infatti, Jamie fu al centro di una baraonda mediatica per il movimento Free Britney, un'organizzazione aveva puntato il dito contro l'uomo, accusandolo di essere un tiranno nei confronti della figlia in quanto voleva tenere il pieno controllo della sua vita e di conseguenza non la faceva vivere come meglio credeva.

Quella di oggi, però, è un'accusa decisamente più grave mossa nei confronti del padre della cantante stella del pop internazionale.

Vedremo come si evolverà la situazione nel corso delle prossime ore e quali saranno i risvolti di un caso che sta facendo molto discutere sui social e sui magazine di tutto il mondo.