È prevista per il 9 settembre la messa in onda della prima puntata di Temptation Island Vip: molti saranno i colpi di scena cui potranno assistere i telespettatori e a dare conferma di ciò è stata proprio la conduttrice del reality. Alessia Marcuzzi, in un'intervista rilasciata al settimanale Chi, infatti, ha ammesso di essere stata costretta a far fronte a situazioni definite da lei 'assurde'. Le riprese sono ancora in atto e le sei coppie di certo non mancheranno di emozionare i fan.

Le rivelazioni di Alessia Marcuzzi

'C'è stato subito un falò rovente e un colpo di scena incredibile che non si può assolutamente rivelare', ha confessato Alessia Marcuzzi che ha preso il posto di Simona Ventura, ritornata in Rai, per la seconda edizione di Temptation Island. La conduttrice, che ha ammesso di aver dovuto consolare uno dei concorrenti che si trovava in difficoltà, ha poi raccontato un particolare che di certo sarà esilarante da vedere.

'Mi vedrete anche in pigiama nel villaggio', ha detto la Marcuzzi che ha fronteggiato un 'ingresso urgente'. Non si sa se si tratti proprio di quello di Ciro Petrone che, eludendo le regole del villaggio, ha cercato di introdursi nel villaggio delle fidanzate, come ci rivelano i video spoiler pubblicati nella pagina Instagram ufficiale del reality dei sentimenti. Sta di fatto che le sei coppie non si stanno risparmiando in nulla nel mettersi alla prova.

Vip pronti a mettersi in gioco

Mentre tra i fan del programma è già iniziato il conto alla rovescia per poter vedere finalmente i vip in azione, Alessia Marcuzzi è parsa entusiasta di quanto sta accadendo in Sardegna. Già i video di presentazione delle coppie lasciano intendere che i falò saranno scoppiettanti. L'ex tronista di Uomini e Donne Serena Enardu si è legata da subito al tentatore Alessandro, Nathalie Caldonazzo e il suo fidanzato erano già in crisi prima di fare il loro ingresso nel villaggio: questi sono solo due degli esempi di ciò che aspetta i telespettatori.

Non si sa invece chi sarà il vip che necessiterà del conforto della conduttrice, ma pare evidente che anche Alessia Marcuzzi, così come ha fatto la Ventura, è pronta a mettersi in gioco per far sì che Temptation Island Vip sia un vero successo. Il resto lo faranno le dinamiche che si verranno a creare tra single e fidanzati e fidanzate. I tentatori, come la solito, faranno il loro 'lavoro' al meglio per poter spingere i loro interlocutori ad una decisione definitiva: mettere fine alla loro relazione o crescere con il proprio partner.

Nel frattempo nel villaggio le riprese sono ancora nel loro vivo: non è escluso che la produzione decida di regale ai fan qualche nuova anticipazione.