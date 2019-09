C'era grande attesa nel vedere Belen Rodriguez e Stefano De Martino alle prese con la conduzione di un programma in diretta. Dopo la performance non entusiasmante a La Notte della Taranta (dove sono stati commentatori fuori campo) i coniugi hanno presentato il Festival di Castrocaro, non riuscendo a far breccia nel cuore di pubblico e critica neppure ieri sera.

L'argentina, in particolar modo, è stata presa di mira sui social network per il suo modo ancora incerto di presentare; la giurata Simona Ventura, infatti, in diverse occasioni ha rubato la scena sia alla padrona di casa che al marito.

Belen: gaffe in diretta sul brano di Alex Baroni

La partecipazione di Belen Rodriguez e Stefano De Martino all'edizione di quest'anno del Festival di Castrocaro è stata molto criticata. Esattamente com'è accaduto dopo aver visto la coppia nel backstage de La Notte della Taranta, anche ieri sera il web si è scatenato con commenti negativi relativi ad una conduzione poco spontanea da parte di entrambi.

Eccezion fatta per un tango sensuale apprezzato dai telespettatori, la performance di entrambi alla manifestazione canora in diretta non ha convinto quasi nessuno. La critica, infatti, li ha definiti troppo "rigidi" ed eccessivamente fedeli al copione (quasi recitato a memoria all'inizio della serata) e soprattutto privi di spontaneità tra un'esibizione e l'altra.

Simona Ventura, presidentessa di giuria, ha rubato la scena più volte ai padroni di casa che, secondo il parere di molti, non sono stati in grado di tenere testa alle battute della collega e agli "assist" che ha fornito loro per cercare di accattivarsi le simpatie del pubblico.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Belen Rodriguez

La showgirl argentina si è resa anche protagonista di una gaffe che non è sfuggita al popolo del web: ha scambiato il brano "Cambiare" di Alex Baroni con una canzone inedita di un concorrente, Riad.

"Ah quindi per Belen Cambiare di Alex Baroni è l'inedito di questo Riad, complimentissimi", ha ironizzato un utente di Twitter, ottenendo il consenso di altri iscritti.

Belen e Stefano: il gossip sulle nozze-bis sbarca anche a Castrocaro

Se la conduzione dei coniugi De Martino non ha convinto, ancora una volta è stato il Gossip a catturare le attenzioni del pubblico in una serata dedicata alla musica.

La giurata Simona Ventura, infatti, ha fatto più di un commento sul presunto matrimonio-bis (anche se in realtà non hanno mai divorziato) che dovrebbe celebrarsi a breve: pare che Belen e Stefano siano pronti a risposarsi a Ibiza intorno al 20 settembre, giorno in cui ricade l'anniversario delle loro nozze nel 2013.

La presentatrice torinese si è auto-invitata all'evento che, in realtà, i diretti interessati non hanno confermato.

Un altro momento che ha scatenato il pubblico dei social network è stato quello in cui, in diretta, la Rodriguez ha detto "Ti amo" a De Martino dinanzi alle telecamere, confermando così di aver riscoperto un sentimento molto profondo verso il marito dopo quasi tre anni di separazione.