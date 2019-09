Al via stasera, martedì 24 settembre, su Sky Uno la nuova stagione di 4 Ristoranti, il cooking show condotto dalle chef Alessandro Borghese. Per la prima puntata, la carovana dello show ha deciso di preparare qualcosa di speciale, ovvero una trasferta a Hong Kong, per premiare il miglior ristorante italiano della città.

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti: per questa stagione previste sette puntate

Nella prima puntata di 4 Ristoranti (ne verranno trasmesse sette), ci saranno in sfida quattro ristoratori italiani che, per lavoro, si sono trasferiti a Hong Kong.

Solo uno di loro riuscirà a conquistare il premio che prevede un assegno da 5mila euro da poter investire nella propria attività.

Nella gara, come di consuetudine, ogni concorrente avrà a cena i propri sfidanti, capitanati, come sempre, da Alessandro Borghese. A fine pasto, ogni commensale esprimerà il proprio voto su quattro categorie: la location, il menu, il servizio e infine il conto. I voti potranno essere da zero a dieci e quelli di Alessandro Borghese rimarranno segreti fino alla fine e, di conseguenza, potrebbero confermare o ribaltare il risultato.

L’appuntamento è, quindi, per stasera, a partire dalle 21:15 su Sky Uno e in contemporanea streaming su Sky Go e la piattaforma Now Tv.