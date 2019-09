Nuovo spazio con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra trasmessa ogni giorno su Canale 5. Gli spoiler delle puntate in onda mercoledì 25 e giovedì 26 settembre alle ore 16.10 svelano che i telespettatori italiani assisteranno alla partenza di un amatissimo personaggio. Stiamo parlando di Anselmo, l'amatissimo prete, il quale deciderà di lasciare per qualche tempo Puente Viejo.

Il Segreto: puntata 25 settembre

Una clamorosa uscita di scena accadrà nei nuovi appuntamenti de Il Segreto. Le anticipazioni della puntata di mercoledì 25 settembre alle ore 16.10 su Canale 5, svelano che il sergente Cifuentes otterrà un mandato di perquisizione per l'abitazione di Carmelo Leal e sua moglie Adela. Inoltre si spingerà addirittura a perlustrare la sacrestia e la casa di Don Berengario.

Un gesto che contribuirà a far crescere la tensione nel borgo, già alta per la sparizione dei Molero. All'emporio, Tiburcio sarà molto preoccupato per la fuga del leone Pancho. Nessuno degli abitanti, infatti, deciderà di aiutarlo a rintracciare la belva.

Anselmo lascia Puente Viejo

Elsa, invece, si preparerà per le nozze all'oscuro del piano organizzato alle sue spalle da Antolina e Alvaro (Alessandro Bruni).

Dall'altro canto, Fernandez apparirà solo interessato alla proprietà della Laguna. Intanto Anselmo (Mario Martin) deciderà di abbandonare il paesello alla ricerca di sé stesso. Una partenza necessaria per il ritiro spirituale, e per riprendersi da tutto i guai causati dalla confessione di Don Berengario. Per questo motivo, il prelato saluterà i suoi cari seppur a malincuore, promettendo di tornare presto.

Antolina teme di essere smascherata da Alvaro

Nella puntata de Il Segreto in programma giovedì 26 settembre, Francisca Montenegro (Maria Bouzas) ordinerà a Mauricio Godoy (Mario Zorilla) di sorvegliare Fernando Mesia (Carlos Serrano), in quanto non si fida di lui. Allo stesso tempo, Elsa permetterà ad Alvaro di mettere le mani sulla vendita della sua tenuta, nonostante questo la donna dimostrerà di non riuscire a dimenticare Isaac.

Dall'altro canto, Antolina temerà che Fernandez racconti a tutti quanti la verità sul loro accordo per distruggere la Laguna, tanto da minacciare un gesto estremo durante l'ennesima litigata con il consorte. Infine Julieta (Claudia Galan) riuscirà ad uscire dal tunnel della depressione. Per questo motivo, la Uriarte proporrà a Saul Ortega (Ruben Bernal) di lasciare il borgo iberico. Il giovane accetterà la richiesta della moglie?

Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi sulle vicende ambientate a Puente Viejo, ricordando che per rivedere le puntate precedenti basterà collegarsi su "Mediaset Play".