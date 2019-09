Durante la quarta puntata di Temption Island Vip 2 una delle coppie dimostrerà di essere sempre più distante: stiamo parlando di Serena Enardu e Pago. La coppia si è messa in gioco nel reality dell'amore per dare una forte scossa al rapporto. Entrambi nel video di presentazione hanno accennato di avere numerosi problemi di coppia. Se Pago e Serena pensavano di uscire dal programma più forti di prima, ad oggi qualcosa sembra andare storto.

L'ex tronista di Uomini e Donne fin dall'inizio di Temptation ha mostrato di avere una certa intesa con il single Alessandro. Dal canto suo dopo un momento di titubanza, anche il cantautore sembra essere più sciolto con Valentina. Mentre Serena ha mostrato un certo interesse anche dal punto di vista fisico, Pago nella tentatrice ha trovato solamente una valvola di sfogo.

Nel corso della terza puntata la coppia ha mostrato di essere più in crisi: entrambi all'ennesimo video sui rispettivi compagni, sono scoppiati in lacrime.

Pacifico ha fatto delle confidenze a Valentina, che hanno turbato la sua fidanzata. La Enardu in lacrime ha confessato ad Alessia Marcuzzi: "Il pensiero che lui stia male, mi fa malissimo". La protagonista di Temptation Island poi ha aggiunto: "È come se si fosse rotto qualcosa, io voglio aggiustarlo a tutti i costi ma non si può". Nonostante queste belle parole verso il suo uomo, Serena durante l'esterna con Ale è apparsa in imbarazzo.

Tale comportamento ha lasciato intendere a Pago che la sua donna si fosse innamorata del suo tentatore.

A questo punto c'è grande curiosità tra i telespettatori di sapere Serena Enardu e Pago come arriveranno al falò di confronto finale. Non è escluso nessun colpo di scena, ma al momento una rappacificazione tra i due sembra essere davvero lontana. I due all'interno dei rispettivi villaggi, giorno dopo giorno mostrano di essere felici l'uno a distanza dell'altro.

Giovanni Conversano contro Serena Enardu

Giovanni Conversano nella serata di ieri, è tornato su Instagram per commentare il percorso della sua ex fidanzata a Temptation Island. L'ex calciatore al termine della terza puntata del docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi, ha commentato: "Io avevo trovato il modo di comprare i pannolini, tu il pannolone". Il giovane ha voluto lanciare una stoccata alla sua ex che ormai non sarebbe più giovanissima.

Inoltre Giovanni era pronto ad avere una figlio con la bella sarda, poi però quest'ultima ha deciso di intraprendere una liaison con un uomo più grande di lei. Non è la prima volta che Conversano prende di mira la sua ex fidanzata, tanto che era scesa in campo per difenderla anche il figlio della Enardu e la sorella gemella.