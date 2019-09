Oggi, venerdì 13 settembre, andrà il onda il 3° appuntamento con Bake Off Italia, il cooking talent condotto da Benedetta Parodi. La gara tra gli aspiranti pasticceri prosegue verso la finale, anche se la strada da percorrere è ancora molto lunga e tortuosa. Questa sera ad attenderli ci sarà una prova molto "salata", infatti i concorrenti dovranno preparare la pizza. A giudicarli uno chef che di pizze se ne intende, ovvero Gabriele Bonci.

Bake Off Italia: i concorrenti dovranno preparare la pizza

Tra le novità di quest'anno, annunciate settimana scorsa da Benedetta Parodi, c'è la presenza, in quasi ogni puntata, di un quarto giudice speciale. Per questo stasera, oltre a Ernst Knam, Clelia D'Onofrio e Damiano Carrara, a giudicare i pasticceri amatoriali ci sarà lo chef Gabriele Bonci, colui che viene definito "il Michelangelo della pizza".

Ebbene sì, la Pizza Bonci è conosciuta negli ambienti della gastronomia italiana: una tipica focaccia romana, con un impasto molto soffice ma, soprattutto, altamente digeribile. Visto la sua presenza, perché non approfittarne e fare una prova in cui i concorrenti dimostrino la loro manualità con la pizza? Tra lievitazioni a regola d'arte e impasti lavorati a mano, i pasticceri amatoriali dovranno dimostrare di riuscire a cavarsela non solo con i dolci.

L'esito della prova, e l'eliminato della puntata, verrà svelato solo stasera, in onda su Real Time a partire dalle 21:10 e in contemporanea streaming sulla piattaforma Dplay.