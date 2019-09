Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Il Segreto, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 16 settembre a sabato 21 settembre, Elsa Laguna dovrà prendere una decisione sul diventare la moglie del dottor Alvaro Fernandez, mentre Saul Ortega apprenderà che sua moglie Julieta Uriarte è stata abusata da Eustaquio e Lamberto Molero. Infatti, Saul si renderà conto che ci sono i due Molero dietro lo strano atteggiamento della moglie.

Inoltre, sempre secondo le ultime anticipazioni, Alvaro consiglierà alla Laguna di non vendere subito le sue proprietà. Inoltre, quest'ultima rivelerà alla sua amica Marcela di nutrice un interesse sempre più forte per il dottor Fernandez. Intanto, alla Casona, Maria e il cubano Roberto continueranno a pianificare la loro fuga, mentre allo stesso tempo, donna Francisca Montenegro e Raimundo faranno pace dopo alcuni screzi.

Successivamente, il paesino spagnolo di Puente Viejo verrà a conoscenza tramite le guardie civili del ritrovamento dei corpi di Molero senior e junior.

Roberto Sanchez non vuole lasciare il paesino spagnolo

Elsa avrà alcuni dubbi di fronte alla proposta di matrimonio di Alvaro, mentre per quanto riguarda Don Berengario e Carmelo, la loro situazione si aggraverà ulteriormente dopo che verranno interrogati da Cifuentes. Intanto, Maria aspetterà invano a lungo l'arrivo del suo amico che verrà invece trattenuto dalla Montenegro alla Casona.

Infatti, a questo proposito, il cubano confiderà a Maria che non ha più nessuna intenzione di restare nel borgo iberico.

Successivamente, Marcela verrà a sapere alla locanda che Fernandez ha chiesto la mano della Laguna con uno splendido anello che casualmente cadrà in terra. Sarà qui che la rivale in amore di Antolina Ramos noterà il suo nome inciso dentro il prezioso gioiello. Inoltre, proprio a questo proposito, la Laguna chiederà spiegazioni al dottore riguardo alla scritta all'interno dell'anello.

Però ancora una volta Alvaro riuscirà ad ingannare Elsa e le farà credere che quel gioiello è di sua nonna. Allo stesso tempo, Guerrero non sopporterà di vedere la sua ex compagna sposarsi con un altro uomo che non sia lui. Intanto, donna Francisca dirà a Prudencio di tenere d'occhio Fernando.

Allo stesso tempo, la Uriarte non riuscirà a rivelare a suo marito Saul di essere stata abusata da Lamberto ed Eustaquio.

Successivamente, Isaac andrà dalla Laguna e la supplicherà di non convolare a nozze con Alvaro. Saul Ortega invece apprenderà da Carmelo e Don Berengario che sua moglie era stata brutalmente violentata da Molero junior e senior. Allo stesso tempo, l'uomo si renderà conto che sono stati proprio questi ultimi a uccidere i violentatori della moglie. Infine, Elsa non accetterà le richieste del carpentiere e accetterà di convolare a nozze con il dottore.