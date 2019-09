Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato spagnolo in onda da tanti anni su Canale 5. Le anticipazioni sulle puntate trasmesse da lunedì 16 a venerdì 20 settembre in Spagna, rivelano che Marcela Del Molino e Tomas De Los Vivos dimostreranno di avere una relazione extraconiugale, tanto da temere di essere scoperti da Matias Castaneda, in arrivo a breve a Puente Viejo.

Il Segreto: Tomas teme il ritorno di Matias

Le trame de Il Segreto, incentrate sulle puntate spagnole in onda su Antena 3 dal 16 al 20 settembre, annunciano importanti colpi di scena.

Nel dettaglio, il capitano Huertas informerà Mauricio e Don Filiberto che Ignacio e Urrutia sono stati rapiti dai sequestratori nel tentativo di liberare le loro figlie. Se il primo sarà il più ottimista, il marito di Encarnacion penserà di avere poche speranze di uscirne salvi. Alla locanda, Marcela riceverà il caldo abbraccio di Tomas. Proprio quest'ultimo dimostrerà di essere molto preoccupato per il ritorno imminente di Matias. Entrambi, infatti, temeranno le conseguenze del ritorno del Castaneda nel borgo.

Il Castaneda in carcere per ammutinamento

Alla stazione, Adolfo riuscirà a liberare gli ostaggi dopo aver finto di collaborare con i rapinatori. In seguito il giovane riceverà gli elogi di Ignacio e di tutto il popolo di Puente Viejo. Proprio durante la celebrazione del rilascio, comparirà la Marchesa la quale rivelerà che quell'eroe è suo figlio, tanto da lasciare sbalordito Solozabal. Alla Casona, Manuela accoglierà la famiglia con gioia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

In questo frangente, Carolina loderà l'operato di Adolfo, nonostante sia il figlio della loro rivale. Marcela, invece, si avvicinerà pericolosamente al giovane De Los Vivos, rimanendo particolarmente stupita quando Raimundo tornerà a Puente Viejo alla ricerca di Francisca. Qui la Del Molino confesserà all'Ulloa che Matias Castaneda ha ricevuto la grazia dopo aver trascorso del tempo in carcere per ammutinamento durante una rivolta.

Tomas e Marcela hanno una storia

Nelle puntate in onda prossima settimana in Spagna, Don Ignacio sarà portato in tribunale per testimoniare a proposito del rapimento, tanto che Marta e Carolina saranno in ansia per il destino del loro padre. Una supposizione che troverà conferma quando il Solozabal rivelerà ad Urrutia di temere di finire in carcere. Dall'altro canto, Tomas rivelerà al fratello com'è nata la sua storia con Marcela, tanto da temere il ritorno di Matias, visto la resa dei prigionieri.

Più tardi, Adolfo si presenterà in tribunale dove dimostrerà di non riuscire a seguire l'ordine della madre. Quest'ultima, infatti, avrebbe voluto che il figlio confessasse che Don Ignacio li ha messi in pericolo per metterlo in cattiva luce.

La Del Molino piange tra le braccia di Mauricio

Marta rivelerà alla sorella di sentirsi attratta da Adolfo. Nel frattempo la Marchesa continuerà nel suo sporco gioco di mettere in cattiva luce Don Ignacio.

La donna, infatti, insieme a dei vicini esporrà denuncia contro i pericoli dei nuovi macchinari di Solozabal. Raimundo, invece, saluterà Marcela prima di lasciare Puente Viejo, tanto da prometterle di restare in contatto. Qui la Del Molino dimostrerà di sentirsi molto sola, tanto da trovare conforto tra le braccia del giovane De Los Vivos e di Mauricio, al quale sfogherà tutti i suoi patemi d'animo.