Nuovo appuntamento con Matrimonio a prima vista, il docu-reality che narra le vicende di tre coppie che hanno deciso di sposarsi conoscendosi solo sull'altare. Ormai i partecipanti sono quasi arrivati alla fine delle cinque settimane di convivenza e a breve dovranno prendere una decisione importante: decidere se rimanere sposati o firmare le pratiche per avviare la separazione.

Matrimonio a prima vista: la reunion in una location segreta

Nella puntata di oggi mercoledì 25 settembre (già disponibile nella piattaforma a pagamento Dplay Plus), le tre coppie s'incontreranno in una location segreta, dove avranno la possibilità di condividere i risultati della propria esperienza matrimoniale.

Ovviamente saranno sempre "monitorati" dall'occhio indiscreto e vigile dei tre esperti Nada Loffredi, Mario Abis e Fabrizio Quattrini.

La convivenza sta, ormai, arrivando agli sgoccioli e le coppie dovranno trarre il primo bilancio importante della loro esperienza coniugale: infatti dovranno decidere se rimane marito e moglie oppure se proseguire la propria vita da single.

Per scoprire come andrà a finire, non resta che seguire la quarta puntata: a partire dalle 21:10 in onda su Real Time e in contemporanea streaming su Dplay.