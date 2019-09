È passato meno di un mese dalla presentazione dei nuovi tronisti di Uomini e donne ma uno di loro ha già deciso di abbandonare il programma. La sorprendente decisione è avvenuta nel corso della registrazione del Trono Classico che si è tenuta oggi 25 settembre, durante la quale Sara Tozzi ha reso noto di non voler proseguire oltre la sua avventura nel dating show condotto da Maria De Filippi. Le ragioni, secondo quanto da lei dichiarato, non hanno nulla a che vedere con quanto accaduto di recente e riguardante la segnalazione su Javier.

L'ex single di Temptation Island ha, infatti, spiegato di essersi resa conto di pensare ancora all'ex fidanzato e di non sentirsi davvero libera dal punto di vista sentimentale.

La decisione inaspettata di Sara Tozzi

Il Vicolo delle News ha reso note le prime anticipazioni di Uomini e donne relative alla registrazione del Trono Classico di oggi 25 settembre durante le quali Sara Tozzi ha annunciato di voler abbandonare il trono.

Dopo avere fatto gli auguri a Raffaella Mennoia per le sue recenti nozze, avvenute in gran segreto, Maria De Filippi ha passato la parola alla giovane tronista che ha chiarito le ragioni della sua sorprendete decisione. Durante le recenti esterne, avvenute con i corteggiatori che maggiormente hanno attirato la sua attenzione, lei si è resa conto di non essere completamente concentrata su di loro e sulla ricerca dell'amore.

Il motivo? Il suo cuore non può essere considerato ancora del tutto libero dato che lei ha capito di pensare all'ex fidanzato. Il percorso della Tozzi termina così dopo tre sole registrazioni (più quella odierna) dove più volte è finita al centro delle polemiche a causa di alcuni corteggiatori apparsi fin troppo interessati alla visibilità televisiva.

La decisione dopo l'eliminazione di Javier

Sara Tozzi ha deciso di abbandonare il trono di Uomini e donne, precisando di pensare ancora al suo ex.

Ma sarà davvero questa la motivazione dell'addio? L'annuncio, infatti, è avvenuto nella registrazione successiva alla eliminazione di Javier, il corteggiatore che aveva attirato la sua attenzione fin dall'inizio della stagione 2019-20. La tronista era rimasta molto delusa nello scoprire che lui, fino a qualche settimana prima, scambiava messaggi con una ragazza alla quale professava chiaramente il suo amore.

Ma a nulla erano servite le scuse del pallavolista argentino, che era stato poi definitivamente eliminato dal programma. Con questi presupposti, il percorso dell'ex single di Temptation Island si è fatto tutto in salita fino alla decisione di qualche ora fa, che sta già scatenando un polverone nei social network.