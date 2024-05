Nihan non riuscirà a reggere all'ennesimo colpo di testa di Emir. Nelle puntate della seconda stagione di Endless love Emir rapirà Deniz, la figlia di Nihan e Kemal, il tutto per costringere la moglie a tornare a vivere con lui. La ragazza non vorrà sottostare all'ennesimo obbligo, così per ribellarsi farà un gesto avventato: metterà fuoco alla casa di famiglia.

Emir torna a rovinare la vita di Nihan

Per Nihan inizierà nuovamente l'inferno: dopo aver trascorso un periodo di serenità a Londra, luogo in cui ha dato alla luce Deniz, nella sua vita ripiomberà Emir.

Per far tornare la moglie in città deciderà di far rapire la piccola dai suoi uomini: andranno a casa della ragazza in Inghilterra, narcotizzeranno la tata e preleveranno Deniz per portarla a Istanbul.

Quando Nihan se ne accorgerà tornerà subito in Turchia e avrà un colloquio con Emir, in cui lui negherà di essere responsabile del rapimento di "sua figlia": perché lui la ritiene tale, anche se la bambina in realtà è figlia di Kemal.

Nihan finisce in carcere per diffamazione

Nihan, così, deciderà di sporgere denuncia alla polizia, ma la situazione non sarà per niente facile. Il poliziotto non vorrà procedere con la denuncia contro Emir in quanto dai vari tabulati non risulta che abbia lasciato la Turchia negli ultimi giorni.

Nihan spiegherà che Emir non ha compiuto direttamente il sequestro, ma che ha incaricato i suoi uomini, ma lui non vorrà dare peso nemmeno a questa ipotesi.

Nihan si arrabbierà e accuserà il poliziotto di essere stato corrotto da Emir, così la ragazza finirà in carcere per diffamazione.

Il gesto incauto di Nihan

Sarà Emir a liberarla: "Non voglio fare uno spoiler sulla tua vita, ma verrai con me e cresceremo nostra figlia nella casa in cui sei nata e cresciuta".

Nihan non avrà nessuna intenzione di tornare in quella casa e compirà un gesto che forse nemmeno lei si sarebbe mai aspettata di fare: metterà fuoco all'abitazione.

Cospargerà della benzina all'interno dell'abitazione e nel giardino, e con un accendino appiccherà il fuoco. Tutti si spaventeranno, soprattutto la domestica Efsane, che in quel momento si trovava a casa.

Casa Sezin evoca solo brutti ricordi in Nihan

Quella casa evoca solo dei brutti ricordi in Nihan, come quando i genitori l'hanno costretta a sposare Emir per salvare Ozan dalla prigione. Lui era stato chiaro: se Nihan non l'avesse sposato sarebbe andato alla polizia a denunciare il fratello per l'omicidio di Linda e così la ragazza è stata condannata a un matrimonio senza amore.

Ovviamente quell'abitazione le ricorda anche tutti i momenti che ha trascorso insieme al fratello e al padre Önder, ma la ragazza deciderà di dare un taglio con il passato distruggendola.