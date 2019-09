Continua l'esperimento sociale di Matrimonio a prima vista, il docu-reality che vede come protagoniste tre coppie che hanno convolato a nozze totalmente al buio. Dopo il viaggio di nozze, le coppie iniziano ad affrontare la convivenza e non solo: infatti dovranno anche iniziare a interagire con gli amici e i parenti del proprio partner.

Matrimonio a prima vista, anticipazioni: inizia la convivenza

Dopo il viaggio di nozze, le tre coppie hanno fatto rientro in Italia.

Dopo aver trascorso qualche giorno da soli, è iniziata la tanto temuta convivenza. Sono state le donne a compiere il passo del trasferimento: Federica ha raggiunto Fulvio in Toscana, Ambra è andata a Terni da Marco, mentre Cecilia, da Roma, è partita alla volta del Piemonte. Durante l'appuntamento di oggi, mercoledì 18 settembre, i sei protagonisti avranno anche modo d'incontrarsi e confrontarsi in merito all'andamento della propria relazione.

Questo, però, sarà solo l'inizio, infatti la convivenza precluderà altre cose importanti, come la conoscenza dei parenti e degli amici del proprio partner, cosa molto importante all'interno di una coppia. Riusciranno a superare anche questo scoglio? La risposta verrà data stasera, a partire dalle 21:10 su Real Time e in contemporanea streaming su Dplay. Per gli abbonati a Dplay Plus, i due episodi della puntata sono già disponibili sulla piattaforma.