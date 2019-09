Secondo appuntamento con Temptation Island Vip, il docu-reality sui sentimenti condotto da Alessia Marcuzzi. Nella puntata di oggi, lunedì 16 settembre, non si placheranno i dubbi e le gelosie tra le coppie in gara. Chiara continuerà a far ingelosire Simone, mentre Anna Pettinelli butterà via la sua maschera da “dura”, per mostrare il suo lato più fragile. Andrea si lascerà ancora più andare con la single Zoe e la stessa cosa varrà per Serena nei confronti del single Alessandro.

Settimana scorsa, però, la puntata è finita con una faccenda in sospeso: la richiesta del falò di confronto anticipato da parte di Damiano nei confronti di Sharon: oggi verrà svelato se la ragazza avrà accettato la proposta.

Temptation Island Vip, anticipazioni: nuovo 'Pinnettu' per Simone, Anna gelosa di Stefano

Non c’è pace per Simone Bonaccorsi, infatti il più bello d’Italia verrà nuovamente convocato nel Pinnettu per visionare un filmato della fidanzata.

Ancora non è dato sapere che cosa gli sia stato fatto vedere, ma dalla sua reazione abbastanza delusa non si presagisce nulla di buono; addirittura i suoi compagni si trovano in imbarazzo e non trovano le parole giuste per consolarlo.

Faccenda diversa per Anna Pettinelli. La speaker di Rds si ritroverà a mostrare il suo lato più fragile, il motivo? Anche in questo caso non è dato saperlo con certezza, ma la Pettinelli si convincerà sempre di più del fatto che il compagno Stefano Macchi possa sentirsi attratto da una ragazza single.

Per un probabile avvicinamento, ce n’è un altro che forse potrebbe mettere ancora più timore a una delle fidanzate, ovvero Nathaly Caldonazzo. Infatti il suo fidanzato Andrea Ippoliti si sta avvicinando sempre di più alla single Zoe. Nella puntata di stasera verrà mandato in onda l’ingresso del fidanzato nella casa delle ragazze single; cosa sarà successo? C’è da precisare che all’interno di questa abitazione non sono presenti le telecamere.

Serena sempre più vicina ad Alessandro, probabile falò di confronto tra Damiano e Sharon

Anche Pago dovrà stare all’allerta su ciò che sta succedendo tra la sua fidanzata Serena Enardu e il single Alessandro. I due sono sempre più in confidenza, al punto tale che l’ex tronista di Uomini e Donne, con la scusa di dover rivelare “un segretino” all’orecchio del single, si toglie il microfono e lo fa togliere pure a lui.

Per questo motivo vengono ripresi dalla produzione.

Come andrà a finire tra tutte queste coppie ancora non si sa, intanto, stasera, potrebbe arrivare la resa dei conti tra Damiano “Er Faina” e la sua ragazza Sharon. Il fidanzato, settimana scorsa, ha chiesto il falò di confronto anticipato, dopo aver sentito la sua ragazza dichiarare che non è ancora sicura dei sentimenti che prova per lui. Parole dure da accettare, che hanno portato lo youtuber a questa drastica decisione.

Sharon accetterà la proposta? Per ora, l’unica cosa che si sa grazie agli spoiler sociale del programma, è che la ragazza, quando è venuta conoscenza della proposta, ha risposto: “Il falò adesso? Ma io ho sonno”. Frase che può far presagire diversi scenari.

Non resta che scoprire cosa accadrà: l’appuntamento è per stasera, a partire dalle 21:20, in onda su Canale 5 e in contemporanea streaming sulla piattaforma Mediaset Play.