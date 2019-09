Finalmente manca meno di un mese, per poter rivedere su Rai 1 l’amatissima fiction Il Paradiso Delle Signore 4. Tra le tante novità di quest'anno, i telespettatori assisteranno all’ingresso di un giovane personaggio chiamato Rocco Amato (Giancarlo Commare), che purtroppo non sarà affatto gradito dalla famiglia Cattaneo. Gli spoiler anticipano che Luciano (Giorgio Lupano) e la moglie Silvia (Marta Richeldi) entreranno in crisi proprio a causa dell’arrivo del parente di Agnese, Salvatore, Antonio, e Tina.

Rocco mette in discussione il matrimonio di Luciano e Silvia

In attesa di scoprire in anteprima le anticipazioni esclusive sulle nuove puntate, è bene fare un breve riepilogo su ciò che è successo tra due personaggi nella stagione precedente. Luciano Cattaneo, pur essendo sposato con Silvia, ha messo più volte in discussione il suo matrimonio, per essersi preso una vera cotta per Clelia Calligaris.

Il padre di Nicoletta, anche se ha sostituito la moglie con la capo commessa, ha deciso di rimanere a Milano. In realtà è stata Clelia a convincere il suo amato a non abbandonare la sua famiglia. In diverse occasioni il ragioniere ha rassicurato la consorte, quando ha iniziato ad accorgersi di avergli fatto perdere la fiducia nei suoi confronti. I nuovi appuntamenti in onda a partire dal 14 ottobre 2019, saranno ambientati, dopo la pausa estiva, nell’anno 1960.

Nel cast ovviamente è stata confermata la presenza di Luciano e Silvia. I due coniugi, nonostante tutto, continueranno a stare insieme ma si vedranno costretti ad affrontare nuovi problemi. A portare scompiglio tra i genitori di Nicoletta e Federico, stando agli spoiler diffusi sul web, sarà l’arrivo del siciliano Rocco, un cugino degli Amato. Il ragazzo, inoltre, affronterà un processo di emancipazione nel capoluogo lombardo, per via di un ambiente moderno diverso da quello in cui ha vissuto finora.

Anticipazioni sulle puntate della nuova stagione

Nei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore in versione daily 2, dopo quanto accaduto nel finale della scorsa edizione, i telespettatori assisteranno al ritorno di Clelia Galligaris. Andreina, Luca, Tina, e Sandro, invece, hanno detto addio in modo definitivo. La presenza di Vittorio e Marta è stata riconfermata, e i due dopo aver coronato il loro sogno d’amore convolando a nozze faranno una scoperta struggente.

Il Conti e la Guarnieri scopriranno di non poter stringere tra le loro mani un frutto della loro unione. Agnese subirà un vero cambiamento, poiché perderà la testa per il capo magazziniere Armando. Anche Gabriella non sarà la stessa di prima: infatti dopo aver finito di studiare nella capitale francese, lavorerà nel lussuoso magazzino come stilista. A causa del grande traguardo raggiunto, la Rossi sarà ai ferri corti con il fidanzato Salvatore.

Riccardo, stufo di non poter vivere con serenità la sua relazione con Nicoletta, a causa del padre Umberto, si getterà tra le braccia di Angela Barbieri. Il fratello di quest’ultima, cioè Marcello, invece metterà il bastone tra le ruote a Federico. Il figlio di Luciano ritornerà a Milano proprio nel momento in cui la sua fidanzata Roberta vivrà dei momenti passionali con il Barbieri. Le famiglie Amato e Cattaneo faranno i conti con dei nuovi ostacoli a causa del new entry Rocco. Il pubblico avrà una gradita sorpresa, poiché rivedrà l’attrice Claudia Vismara di nuovo nei panni di Elsa Tadini. Per concludere l’uscita di scena degli attori Neva Leoni di Luca Capuano, verrà colmata anche dalla giovane Ludovica Coscione, e di Magdalena Grochowska, che interpreteranno rispettivamente Marina Fiore e Flavia.