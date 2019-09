Andrea Filomena e Deianira Marzano in queste ultime ore si sono resi protagonisti di un acceso botta e risposta. L'ex protagonista di Temptation Island ha deciso di rispondere alle accuse della blogger, in merito ad un presunto ritorno di fiamma con Jessica Battistello.

Da ieri sera, la Marzano ha iniziato a punzecchiare Andrea Filomena e Jessica. La blogger attraverso alcune Instagram Stories ha riportato la segnalazione di una sua follower, in cui viene affermato che i due presunti fidanzati si vedono in gran segreto.

Nella segnalazione si ipotizza anche che Andrea e Jessica abbiano finto durante il percorso nel reality dell'amore, con l'accusa di aver partecipato solamente per fare del business.

Dopo aver letto queste pesanti accuse nei suoi confronti, Andrea ha deciso di fornire la sua versione dei fatti. Il giovane senza mezzi termini ha puntato il dito contro Deianira, accusandola di sparlare della gente per ottenere visibilità.

Lo sfogo dell'ex fidanzato della Battistello poi è proseguito, invitando la Marzano ad avere delle fonti certe prima di lanciare delle sentenze.

Andrea Filomena come un fiume in piena ha lanciato una serie di frecciatine alla blogger anche sul fatto dell'incontro in gran segreto con Jessica: "Io fossi in te direi alle tue informatrici e soprattutto a te stessa che prima di parlare, informati bene".

Infine, il Filomena ha messo a tacere anche le polemiche legate alla 'farsa' di Temptation Island: "Io ho il mio negozio e il mio lavoro, non mi mancano i soldi. Tu invece per fare i soldi, devi sparlare della gente."

Deianira Marzano replica a Filomena: 'Sulla mia pagina faccio ciò che voglio'

Di fronte alla reazione di Andrea Filomena, la diretta interessata non è stata di certo in silenzio. Deianira Marzano ha detto al via ad una sera e di botta e risposta al vetriolo con l'ex protagonista di Temptation Island.

L'influencer ha dichiarato che i suoi scoop sono sempre testati, ma anche lei stessa si prende il beneficio del dubbio. Un momento dopo la blogger ha replicato in modo duro ad Andrea: "Come ti permetti di telefonare ad una persona e dire che non devo postare i messaggi della gente? Sulla mia pagina faccio ciò che voglio". La Marzano poi ha proseguito, invitando Filomena a sciacquarsi la bocca quando parla di lei, poiché è diventato famoso solo ed esclusivamente per i tradimenti ricevuti dalla sua fidanzata.

Da quanto è emerso i due protagonisti dello scontro, non se le sono certo mandate a dire. Non è escluso che i due possano continuare a dirsele di santa ragione. In tutto questo va detto che per il momento ha rotto il silenzio solo Andrea Filomena, chissà se anche Jessica Battistello deciderà di dire la sua.