Temptation Island Vip è iniziato da una sola puntata e già i colpi di scena sono all'ordine del giorno. Il viaggio nei sentimenti guidato da Alessia Marcuzzi ha fatto emergere le prime crisi nella coppia composta da Er Faina e la sua fidanzata Sharon e una situazione abbastanza grave si sta creando tra Pago e Serena. Per la prossima puntata, di lunedì 16 settembre, le anticipazioni rivelano che i dubbi sovrasteranno anche la mente di Anna Pettinelli. Ciò accadrà, probabilmente, dopo che la conduttrice radiofonica avrà visto il suo compagno con una tentatrice.

Seconda puntata di Temptation Island Vip: Pettinelli in crisi

Lunedì 16 settembre ci sarà la seconda puntata di Temptation Island Vip. Nelle anticipazioni, Anna Pettinelli si mostrerà fragile e in lacrime a causa del comportamento del suo compagno. Stefano Macchi, con molta probabilità, si avvicinerà alla tentatrice Cecilia Zagarrigo, con cui c'è stata simpatia sin dall'inizio. Questo non piacerà alla Pettinelli, che avrà una crisi di gelosia e commenterà, piangendo, il video del doppiatore in compagnia della ragazza.

Serena Enardu, dal canto suo, rincarerà la dose, sottolineando alla speaker radiofonica che la tentatrice è molto più giovane e simpatica di lei.

Il video, in cui Anna Pettinelli si dispera per il compagno, è stato diffuso su Instagram dal profilo ufficiale della trasmissione di Canale 5. La donna si mostrerà come non si era mai vista davanti alle telecamere. Cosa sarà successo? Durante la seconda puntata di Temptation Island Vip si saprà se le paure della donna sono fondate o se si tratta di una crisi dettata dalle proprie insicurezze. Nel corso dell'avventura, Anna si è avvicinata amichevolmente al tentatore Jack, ma questo non ha suscitato nessun timore in Stefano.

A Temptation Island Vip probabile falò di confronto per Er Faina

Inoltre, dopo la squalifica di Ciro Petrone e Federica Caputo (hanno dovuto abbandonare il programma a causa di un'invasione di lui, che è scappato dal villaggio per riabbracciare la sua ragazza in quello delle fidanzate), ci saranno nuovi arrivi. A Temptation Island sbarcherà Gabriele, il figlio di Pippo Franco, con la sua compagna Silvia Tirado.

Le emozioni non finiranno qua, infatti potrebbe esserci il falò di confronto tra Er Faina e la sua compagna. Damiano, durante la scorsa puntata, ha chiesto il falò anticipato con Sharon, perché la ragazza, in alcuni discorsi con i suoi compagni di avventura, si era mostrata poco sicura della sua storia. Er Faina è deciso per quanto riguarda ciò che prova e ha dichiarato che se dovesse scoprire che la ragazza non ricambia i suoi sentimenti, preferirebbe chiudere la storia.

Sicuramente sarà una puntata ricca di colpi di scena, per scoprire cosa succederà nelle coppie non resta che aspettare lunedì 16 settembre, per l'appuntamento su Canale 5.