La notizia che ha dato poche ore fa Emma Marron, ha colto di sorpresa davvero tutti: la cantante, attraverso i suoi canali social, ha fatto sapere di essere costretta a fermarsi per un periodo a causa di un problema di Salute che deve risolvere. A supportare a distanza la pugliese in questa sua ennesima battaglia contro la malattia sono sia i suoi tantissimi sostenitori che un folto gruppo di personaggi famosi che hanno avuto modo di conoscere ed apprezzare l'artista.

Emma non è sola: tutti dalla sua parte nella lotta alla malattia

L'annuncio che Emma Marrone ha fatto oggi, 20 settembre, ha lasciato senza parole chiunque l'abbia letto: a causa di un problema di salute che ha scoperto di avere, la cantautrice è costretta a prendersi un periodo di riposo. Sebbene la 35enne non abbia palesato qual è la vera ragione che la terrà lontana dalla scena per un po', molti suoi fan temono si tratti del ritorno della malattia che l'ha colpita già due volte in passato.

Si sa, infatti, che la salentina ha dovuto affrontare un tumore alle ovaie poco prima di debuttare ad Amici e poi anche qualche anno dopo la vittoria nel talent-show: chi segue con affetto la ragazza, dunque, ha paura che possa essere di nuovo questo il motivo che l'ha obbligata ad annullare alcuni impegni di lavoro che aveva fissato nelle prossime settimane.

Da quando la "Brown" ha reso pubblica la battaglia che dovrà fare a partire da lunedì, sono stati in migliaia ad esporsi sui social network per darle sostegno in un momento così delicato.

Sotto all'ultimo post della Marrone, infatti, è possibile leggere tantissimi commenti scritti dai suoi ammiratori che recitano "Forza Emma, siamo con te". "Sei una guerriera, supererai anche questo ostacolo" ha digitato qualcun'altro su Twitter.

La promessa di Emma: 'Torno più forte di prima'

Anche i personaggi famosi hanno voluto dare forza alla cantante inviandole dei dolci pensieri su Twitter e Instagram: Fiorello, Paola Turci, Laura Pausini, Giorgia e Giusy Ferreri sono soltanto alcuni dei vip che si sono esposti sui social network per manifestare la loro vicinanza alla collega che sta vivendo un momento così delicato.

Emma ha scelto una celebre frase di John Lennon per anticipare il toccante messaggio con il quale ha annunciato di doversi fermare forzatamente per ragioni di salute: "Succede. Questo non era il momento giusto, ma forse nessun momento lo sarebbe mai stato", ha esordito la pugliese nello sfogo che tutti i siti hanno riportano nelle ultime ore. "Da lunedì mi dovrò fermare per un problema di salute. Chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi", ha fatto sapere la bionda cantautrice senza mai scendere nei particolari di quello che dovrà affrontare da qui a pochi giorni.

La vincitrice di Amici ha dovuto rinunciare al concerto di Radio Italia che si terrà a Malta i primi di ottobre: sul palco, l'artista avrebbe dovuto cantare dal vivo per la prima volta il nuovo singolo "Io sono bella", scritto per lei da Vasco Rossi.

Emma ha salutato i suoi migliaia di fan con la seguente promessa: "Torno più forte di prima, abbiamo ancora tante cose da vivere insieme".