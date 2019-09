Una delle grandi protagoniste del Trono Over di Uomini e donne (il people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi) è sicuramente Gemma Galgani. Quest'ultima ha deciso di replicare al suo ex Giorgio Manetti che aveva rilasciato una lunga intervista sul settimanale Lei, in cui parlare proprio della dama del programma di Mediaset e della sua nuova vita con un'altra donna. Ora, la Galgani ha voluto replicare a modo suo sul settimanale Uomini e Donne magazine e ha spiegato il motivo per cui non ha voluto proseguire la storia d'amore con Manetti.

In particolare, Gemma ha dichiarato che Giorgio non le avrebbe mai dimostrato tutto l'amore di cui lei aveva bisogno, e ha anche detto che l'uomo non era innamorato ma provava solo affetto e attrazione. Quindi, in conclusione per la dama, una relazione senza amore non poteva mai andare avanti.

La Galgani è ancora alla ricerca dell'amore vero

Ma non è tutto, perché Gemma quando ricorda la sua storia con l'ex cavaliere parla di un vero e proprio dramma.

Queste le sue parole: "È stato un dramma vero, una tragedia. Sono passata io per la carnefice". Infatti, la Galgani proprio per la mancanza d'amore dell'uomo scelse di non uscire insieme a lui dal programma. Successivamente, la donna ha affrontato un periodo molto triste perché veniva accusata di non aver scelto Giorgio per continuare a stare seduta sulla poltrona rossa di Uomini e Donne, ma lei ha risposto così: "Una relazione senza amore è come un dipinto senza colori".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

La Dama ancora oggi è alla ricerca dell'uomo giusto che sia sincero, leale e rispettoso nei suoi confronti.

Inoltre, Gemma è anche nota nel programma per i suoi trascorsi non troppo amichevoli nei confronti di Tina Cipollari. Infatti, la Galgani ha ammesso che l'opinionista tv è il suo tormento e ha anche affermato che tra le due è quasi impossibile attenuare le dispute e le offese immotivate. Sicuramente, la Cipollari risponderà alle dichiarazioni di Gemma nel corso delle prossime puntate del Trono Over di Uomini e Donne.

Incidente piccante per Gemma Galgani del Trono Over

Durante la puntata del Trono Over di Uomini e Donne di mercoledì 18 settembre, la Dama è stata protagonista di un incidente hot. In particolare, nella puntata in questione c'è stato il ritorno delle sfilate e la Galgani ha interpretato Marilyn Monroe con il famoso abito rosso fuoco. Però per via del vento, il vestito viene sollevato e per quanto la dama tenti di tenere a bada il suo abito, questo si alza e le fa scoprire il suo lato B, suscitando tante risate da parte del pubblico in studio, i colleghi, gli opinionisti e Maria De Filippi che crolla a terra in preda alla ridarella.

Ma non è tutto perché Tina la attacca: "Ma come ti è saltato in mente di interpretare la Monroe con il vento?" e la dama torinese si difende dicendo che non era previsto.