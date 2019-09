Con la fine dell'estate, la rete televisiva ammiraglia del Gruppo Mediaset, Canale 5, si prepara come ogni anno a dare il via al suo palinsesto autunnale. Alcuni programmi televisivi di intrattenimento sono già iniziati come da consuetudine, mentre altri si trovano sulla griglia di partenza in attesa dello start. Tra questi c'è Striscia la Notizia – La voce della resilienza che è giunta alla sua 32esima edizione, e che partirà lunedì 23 settembre del 2019 su Canale 5 e sul canale 105 di Sky Italia dal lunedì al sabato a partire dalle ore 20:35.

Striscia la Notizia, le conferme sulla conduzione e gli inviati

Al timone vedremo Ezio Greggio e Michelle Hunziker, con quest'ultima che sarà presente fino al 5 ottobre 2019. Poi ad affiancare Ezio Greggio, a partire dal 7 ottobre e fino all'Epifania, ci sarà il suo storico compagno d'avventura Enzo Iacchetti. Dal 7 gennaio 2020 ci sarà poi un altro cambio del timone con il ritorno del duo comico Ficarra e Picone per poi arrivare alla conclusione della stagione, per il programma televisivo, con un'altra coppia molto affiatata, ovverosia quella che è formata da Michelle Hunziker con il suo carissimo amico Gerry Scotti.

Oltre alle conferme sulla conduzione, ci sono pure quelle per gli inviati a partire dalla presenza storica di Valerio Staffelli, Max Laudadio, Vittorio Brumotti, Stefania Petyx ed il suo bassotto, Jimmy Ghione, Luca Cassol (alias Capitan Ventosa), l'inviato Moreno Morello e l'illusionista Antonio Casanova.

Mikaela Neaze Silva e Shaila Gatta sono inoltre confermate come veline

Tutti in giro dal Nord al Sud Italia a dar voce a molte persone, che devono far fronte a molte ingiustizie, e soprattutto per raccontare innumerevoli sprechi di denaro pubblico, ci saranno inoltre Riccardo Trombetta, Chiara Squaglia, Pinuccio e Sabino e Rajae Bezzaz.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Michelle Hunziker

A Striscia la Notizia sono confermate pure la rubriche dove si parlerà di truffe informatiche e di temi legati all'ambiente Inoltre, ritorneranno i trasformisti dei politici, e ci sarà pure una nuova rubrica che è intitolata 'I musei aggratis' con il noto critico d'arte Philippe Daverio che, in particolare, si impegnerà a raccontare ed a far conoscere agli spettatori le bellezze artistiche italiane che possiamo visitare senza pagare nulla.

Per la 32esima edizione di Striscia la Notizia, un programma di Antonio Ricci, sono inoltre confermate le veline Mikaela Neaze Silva e Shaila Gatta. Per le due veline, anche in scia al successo che è stato ottenuto per la conduzione di Paperissima Sprint, si tratta della terza stagione consecutiva a Striscia la notizia – La voce della resilienza che si conferma come il programma televisivo satirico più longevo di sempre.