Il finale di stagione della fortunatissima ed amata fiction turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (Dolunay), sarà piena di colpi di scena inaspettati ed esilaranti. Importante sarà ciò che accadrà durante le prime due puntate della prossima settimana, in onda su Canale 5 il 9 e il 10 settembre. Tra le novità, c'è quella che racconta che la sorella di Nazli, Asuman, sarà in pericolo di vita, poiché proverà rimorsi e sensi di colpa nei confronti della sorella.

Hakan minaccerà la giovane cuoca, dicendole che manderà in carcere la sorella se non divorzierà dal marito. La Pinar, triste ed indecisa sul futuro, prenderà la difficile decisione di accettare la proposta del crudele uomo, allontanandosi da Ferit senza dare spiegazioni. L'uomo però comincerà ad indagare sui vari motivi che hanno spinto l'amata a sparire.

Trame Dolunay 9 settembre: Asuman si sente in colpa

Durante il primo episodio della settimana prossima, la complicata vita di Asuman sarà a rischio.

La coppia Aslan-Pinar sembrerà aver ritrovato la pace tanto cercata in precedenza, dopo una serie di improvvisi ed avvincenti momenti. Inaspettatamente però, la suocera della cuoca cercherà di far comprendere alla ragazza di non essere felice della sua presenza, continuando a punzecchiarla con battute poco carine.

Hakan, grazie all'aiuto di Pelin, pianificherà con impegno l'amara vendetta nei confronti di Ferit, ricattando Nazli.

Infatti, se la ragazza non dovesse chiedere il divorzio al marito, il malvagio uomo manderà in carcere la sorella della cuoca. La ragazza sentendosi in colpa, cercherà di uccidersi salendo sul punto più alto di un palazzo, ma Deniz la salverà.

Anticipazioni Bitter Sweet 10 settembre: Ferit deluso

In seguito al salvataggio di Asuman, Ferit proverà a chiedere a Nazli di sposarlo, ma la donna turbata dalle parole di Hakan, deciderà di allontanarsi temporaneamente dal coniuge.

L'uomo, scioccato e rammaricato, indagherà sull'accaduto, in quanto non riesce a trovare una spiegazione plausibile che possa esplicare lo strano comportamento della fanciulla.

Nazli ha però intenzione di difendersi dagli attacchi del malvagio ricattatore. Infatti, cercherà di trovare un modo per eliminare il problema Hakan, anche se per un po' dovrà prendere le distanze dall'amato per proteggere la cara sorella.

Infine, la puntata si concluderà con una grande sorpresa per gli affezionatissimi fan della soap tv, poiché Engin, il quale inizierà a rendersi conto che il sentimento nei confronti di Manami si è trasformato in qualcosa di più di un'amicizia, cercherà di approcciarsi in maniera differente.