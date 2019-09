Le vicende di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore continuano ad appassionare sempre più telespettatori in Italia. Gli spoiler del nuovo episodio di mercoledì 4 settembre su Canale 5 rivelano che Ferit Aslan e Nazli Pinar saranno travolti dal desiderio dopo essersi persi nel bosco. Leman, invece, incontrerà Deniz e Pelin per indagare sulle nozze del figlio.

Bitter Sweet: notte di passione tra Nazli e Ferit

Le anticipazioni di Bitter Sweet, sul nuovo episodio trasmesso mercoledì 4 settembre su Canale 5, annunciano importanti novità.

In particolare, Nazli e Ferit si avvicineranno sempre di più, grazie alla giornata spensierata trascorsa nel bosco. Poi decideranno di recarsi a raccogliere le castagne per portare al ristorante, se non perdessero la strada di ritorno a causa dell'oscurità. La Pinar e l'Aslan, certi di essersi persi, non si perderanno d'animo, tanto da mettersi in cerca di un riparo per la notte.

Fortunatamente troveranno un capanno disabitato, dove decideranno di trascorrere la notte.

Qui i due si confesseranno i propri sentimenti, tanto da abbandonarsi alla passione. Un momento magico che farà senz'altro piacere ai fan della soap opera turca che andrà in onda con maxi puntate fino al 13 settembre con il finale di stagione. Nel frattempo ad Istanbul Leman riceverà la vista sia di Pelin che di Deniz. Qui il musicista e la Turan alimenteranno ancora di più i dubbi sulla natura delle nozze appena celebrate tra Nazli e Ferit.

Riassunto episodi precedenti

Negli episodi precedenti di Bitter Sweet, abbiamo visto che la vita di Demet è rimasta sconvolta da una scoperta straziante. La Kaya, infatti, ha spiato una conversazione tra Hakan e Bekir. Qui ha appreso con orrore che l'Onder ha ucciso suo fratello Demir e la cognata Zeynep, ordinando di tagliare i freni della loro autovettura. Dopodiché fuori di sé ha deciso di affrontarlo per capire la verità sull'incredibile confessione che ha appena udito.

A tal proposito, l'imprenditore ha confessato tutti i suoi crimini, se la sorella di Deniz non avesse usato un registratore per tenerlo in pugno. Poi ha minacciato di lasciare il marito, se quest'ultimo non l'avesse incastrata con l'omicidio di Tahir.

Ma Demet ha dimostrato non volere più stare sotto il diabolico Hakan, tanto da voler usare l'audio per denunciarlo alla polizia. Nel frattempo Nazli e Ferit hanno trascorso una piacevole giornata di relax in campagna.

Qui la Pinar e l'Aslan si sono riappacificati, tanto da aiutare lo zio nella raccolta delle olive, non sapendo che Asuman è rimasta vittima di una trappola organizzata dall'Onder. Si ricorda ai telespettatori che per rivedere le puntate perse di Dolunay basterà collegarsi al sito "Mediaset Play".