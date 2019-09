Nuovi e travolgenti avvenimenti cattureranno l’attenzione dei telespettatori italiani della soap opera Una Vita. Dagli spoiler si evince che faranno il loro ingresso ad Acacias 38 il dottor Higinio Baeza e la sua domestica Maria. I nuovi arrivati porteranno alla luce un segreto che darà una scossa nelle trame. L’inserviente del medico dopo aver fatto intendere a Rosina Rubio di essere disposta a lasciare il paese iberico, si rivelerà essere la madre di Casilda.

Quest’ultima rimarrà sconvolta soprattutto quando la donna affermerà di averla concepita con Maximiliano Hildago, prima della nascita di Leonor. La giovane scrittrice, a differenza di sua madre che non avrà nessuna intenzione di accettare Casilda nella sua famiglia, reagirà con entusiasmo quando Maria le dirà che lei e colei che ha sempre considerato soltanto un amica sono figlie dello stesso padre.

Higinio alloggia nella casa in cui viveva Arturo, l’arrivo di Maria

Negli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset a fine settembre 2019, quendo prenderà il via la quarta stagione della soap opera, un nuovo personaggio sarà di fondamentale importanza per Liberto. Si tratta del dottor Higinio Baeza, che salverà la vita al marito di Rosina. Il Seler dopo aver riportato delle gravi lesioni in una zona molto delicata del cervello durante l’attentato alla galleria d’arte di Samuel Alday, si sottoporrà ad un difficile intervento che avrà un esito positivo.

Il salvatore del nipote di Susana, dopo alcuni giorni, farà sapere a Leonor di essere alla ricerca di un appartamento. La giovane scrittrice, per ringraziare ancora una volta Higinio, consiglierà alla madre di far alloggiare l’uomo nell’abitazione in loro possesso in cui viveva il defunto Arturo Valverde. La Rubio affitterà la sua proprietà al dottor Baeza e dimostrerà di fidarsi dello stesso. In particolare, Higinio farà sapere alla moglie di Liberto di poterle dare la metà del prezzo, per aver speso gran parte del suo denaro in delle missioni sostenute in Africa per aiutare i più bisognosi.

Rosina non opporrà resistenza, dato che si adeguerà alla volontà del medico senza pensarci due volte. Dopo qualche giorno, Higinio verrà raggiunto dalla sua domestica Maria. Quest’ultima, non appena metterà piede ad Acacias 38, farà subito la conoscenza di Casilda e le farà sapere di lavorare al servizio del dottor Baeza. La nuova arrivata, quando si troverà da sola con il suo padrone, inizierà ad avere uno strano atteggiamento come se stesse parlando con una persona di famiglia.

Higinio per non destare dei sospetti ai vicini, organizzerà una festa nella sua abitazione per presentarsi agli abitanti che non hanno ancora avuto modo di conoscerlo.

Rosina sconvolta, Leonor apprende di essere la sorella di Casilda

In seguito Maria, dopo essersi impossessata di due gemelli d’oro regalati da Rosina ad Higinio per aver curato Liberto, si rifiuterà di dare al dottore i soldi ricavati dalla vendita dei gioielli, precisandogli che è stato lui a voler vivere in un quartiere dalla quale lei ha sempre preso le distanze.

La festa organizzata dal dottor Baeza non andrà nel migliore dei modi perché Rosina, sconvolta per aver rivisto la domestica Maria, deciderà di lasciare l’evento il più rapidamente possibile. La Rubio con l’aiuto di Susana e del marito Liberto, farà di tutto per cacciare da Acacias 38 l’inserviente di Higinio. Maria con la complicità del dottor Baeza farà credere a Rosina di aver accettato le sue condizioni. Nel momento in cui si appresterà a dare l’ultimo saluto agli abitanti, la domestica si renderà protagonista di un gesto clamoroso, poiché confesserà a Casilda di essere sua madre. Quest’ultima, pur essendo scossa dalla notizia, farà fatica a nascondere la sua felicità per aver ritrovato la donna che l’ha messa al mondo. A quel punto Maria rimarrà ad Acacias 38 e riuscirà a condizionare sua figlia, visto che la Escolano, convinta che i suoi padroni vogliono farla allontanare da sua madre, gli dirà la verità. Casilda farà sapere a Rosina, Liberto, e Leonor, che la domestica di Higinio è sua madre. La Rubio dopo aver ascoltato le parole della sua domestica, riunirà tutti i tasselli e sospetterà che potrebbe essere figlia del suo defunto marito Maximiliano poiché l’uomo, in passato, ebbe una relazione clandestina con Maria. Sarà quest’ultima a rompere il silenzio, rivelando a Leonor che Casilda è davvero sua sorella. A quel punto Rosina non vorrà per nessun motivo dare alla Escolano l’eredità che le spetta di diritto, mentre la giovane Hildago, oltre a chiedere alla madre di accoglierla nella loro casa, vorrà rendere pubblica la loro parentela.