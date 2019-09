È partito il conto alla rovescia per le attese puntate finali della Serie TV Bitter Sweet - Ingredienti d’amore che ha infiammato i pomeriggi estivi di Canale 5. Negli episodi che andranno in onda il 10 settembre Nazli Pinar, cederà al vile ricatto di Hakan Onder. Quest’ultimo minaccerà di spedire Asuman in galera se la cuoca non metterà la parola fine al suo matrimonio con l’affarista della Pusula Holding.

Per il bene della sorella, la migliore amica di Fatos pianterà in asso il marito Ferit Aslan. L'architetto farà il possibile per ritornare al fianco della sua dolce metà, visto che mostrerà la sua determinazione per poter appendere qual è il vero motivo che ha spinto la stessa a lasciare il tetto coniugale.

Spoiler del 10 settembre: Ferit non vuole perdere Nazli per nessun motivo

Nel corso delle puntate numero 73 e 74, in programmazione sul piccolo schermo italiano martedì 10 settembre 2019, le aspettative di Hakan sembreranno dare i suoi frutti.

I malefici piani strategici del losco imprenditore per riavere le azioni della Pusula Holding, porteranno i due protagonisti principali della soap a prendere le distanze l’uno dell’altra. Nazli dopo essere stata ricattata in segreto dal marito di Demet, prenderà una difficile decisione. La cuoca, profondamente turbata per aver visto la sorella tentare di gettarsi da un palazzo in costruzione, sarà costretta ad allontanarsi dal marito per proteggerla pur avendo tentato invano di trovare una soluzione alternativa consultandosi con un avvocato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Ferit non si dirà affatto disposto ad accettare la sua separazione dalla Pinar, soprattutto per non perdere la custodia del suo adorato nipote Bulut. L’architetto essendo rimasto di sasso e con il cuore in frantumi di fronte all’inaspettato rifiuto della sua amata, non si darà per vinto fino a quando non riuscirà a scoprire cosa gli stia nascondendo. In seguito la chef, decisa a non sottostare al ricatto dell’Onder, si introdurrà nell’abitazione di Muzzafer con la sua fidata amica Fatos con l'intenzione di perquisire la casa del malvagio uomo, che l'ha messa nei guai, per trovare delle prove in grado di incastrarlo.

Ferit, essendo completamente all’oscuro delle nuove macchinazioni di Hakan, continuerà a chiedersi come mai sia stato lasciato da Nazli nel momento in cui le ha chiesto di risposarlo. Intanto Tarik ed Engin trascorreranno una divertente serata in compagnia di Manami e Fatos. Il socio in affari dell’Aslan si renderà conto di avere una forte affinità con la giapponese.

Riepilogo episodio del 5 settembre

Nella parte iniziale dell’episodio andato in onda il 5 settembre, Ferit ha promesso a Nazli che avranno una vita felice.

Intanto Fatos ha iniziato ad essere gelosa di Manami e Tarik, mentre Asuman si è recata a casa di Muzzaffer. Successivamente la cuoca ha fatto sapere alla stilista che ci sono stati degli ottimi sviluppi tra lei e suo marito. Non appena Muzzafer le ha ordinato di concedersi a dei suoi amici, Asuman ha impugnato con coraggio la pistola del molestatore e, dopo aver sparato un colpo, ha creduto di averlo ucciso.

L’Aslan e la Pinar dopo essere rientrati a casa hanno trovato Leman. Quest’ultima oltre a chiedere scusa ai novelli sposi per non aver preso parte al loro matrimonio, ha spiazzato il figlio. L’anziana donna ha comunicato ai due coniugi di voler restare con loro, per passare del tempo insieme a Bulut e per conoscere meglio la chef. Infine Asuman ha iniziato a temere che la notizia della morte di Muzzafer possa essere trasmessa al telegiornale, invece Nazli e Ferit si sono ribaditi il loro amore.