In queste ultime ore stanno facendo molto discutere alcune dichiarazioni rilasciate dal conduttore radiofonico Fabio Volo, il quale durante la sua trasmissione quotidiana in onda su radio Deejay, si è scagliato duramente nei confronti della cantante e popstar internazionale Ariana Grande. Un durissimo attacco, condito anche da svariati insulti, che è stato ripreso da tutti i quotidiani online e che ha scatenato un vespaio di polemiche in rete e sui social.

Nel dettaglio, Fabio Volo si scaglia contro il modo di vestirsi per lui 'altamente provocante' della cantante al punto da apostrofare in maniera pesante la cantante.

Ariana Grande insultata da Fabio Volo ed è polemica in rete

Tutto è partito quando, durante l'allenamento fatto in palestra, Fabio Volo ha avuto modo di vedere per la prima volta il video del brano '7 rings' di Ariana Grande. Filmato che lo scrittore ha definito decisamente provocante.

Il conduttore ha dichiarato che tutto il videoclip di Ariana Grande per lui è stato un continuo riferimento sessuale.

"Questa ragazzina in ginocchio che muove il cu..." - dice Fabio nel suo durissimo attacco contro la stella della musica pop internazionale. Il conduttore e scrittore ha poi proseguito dicendo che per lui non è affatto legale che una cantante per eseguire il suo brano debba assumere determinate posizioni come quelle che ha visto nel videoclip del brano '7 rings', successo mondiale che ha ottenuto oltre 550 milioni di visualizzazioni.

Ma non è finita qui perché Volo ha ulteriormente rincarato la dose nei confronti dell'artista dicendo che se ad una festa avesse visto venire una tipa vestita in quel modo, l'avrebbe assimilata ad una donna di facili costumi.

Il conduttore si difende dopo le dure accuse alla cantante

Parole che ovviamente non sono passate inosservate e che in queste ore hanno acceso una durissima discussione sul web e in particolar modo su Twitter dove i numerosissimi fan italiani di Ariana Grande si sono duramente scagliati contro Fabio Volo e le sue provocazioni.

Per tutta la giornata, infatti, il nome del conduttore è stato in tendenza tra gli hashtag più utilizzati di Twitter e la polemica non si appresta a placarsi.

Fabio Volo, però, dopo la boutade mediatica che si è venuta a creare intorno a queste sue fortissime dichiarazioni, ha postato un commento su Instagram, dicendo che questo è il suo primo caso di "shitstorm" per una cosa che non avrebbe detto.

Il conduttore ha poi aggiunto che domani mattina tornerà a parlare di questo argomento durante il suo programma in onda su Radio Deejay. Sarà stato frainteso? Vedremo domani come si giustificherà nel corso della trasmissione radiofonica.