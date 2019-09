Martedi 17 settembre i fan di Una vita, oltre al consueto appuntamento pomeridiano su Canale 5, potranno gustarsi anche un nuovo episodio serale della soap iberica in onda su Rete 4 a partire dalle 22,20 circa, subito doapo la messa in onda della puntata de Il segreto.

Ad Acacias, Antonito sarà demoralizzato dopo il furto del brevetto e dei bozzetti della sua invenzione e che gli hanno fatto perdere l'opportunità di guadagnare una cifra enorme offerta da un investitore americano.

Blanca e Diego intanto, dopo la scenata in mezzo alla strada, sembreranno allontanarsi definitivamente e la giovane Dicenta deciderà affrontare Samuel, determinata a sapere dove l'uomo nasconde il piccolo Moises.

Una vita, spoiler serale: Blanca affronta Samuel

Dopo la lite avvenuta per strada e a cui hanno assistito i vicini di casa, Blanca e Diego decideranno di prendere strade diverse. Mentre l'Alday si trasferirà in una pensione, Blanca deciderà di affrontare una volta per tutte Samuel, convinta che l'uomo sia, non solo il responsabile della malattia di Moises, ma che tenga nascosto il bambino.

Determinata a ritrovare il figlio, la Dicenta si ritroverà faccia a faccia con l'uomo, il quale negherà ogni coinvolgimento ed anzi si mostrerà preoccupato per lei e il fratello. Gli spoiler rivelano che a questo punto Blanca si dirà disposta a sacrificare la sua relazione con Diego, mostrandosi disposta a tornare con Samuel, a patto che lui le riconsegna il piccolo Moises.

Puntata del 17 settembre: Pena chiede a Flora di sposarlo

Intrighi e colpi di scena non mancheranno nemmeno nell'episodio serale di Una vita, dove vedremo che Lucia prenderà a cuore le problematiche dei domestici della soffitta, rivelando a Carmen e Fabiana che anche lei è figlia di una domestica, mostrando loro una croce che tiene al collo e che pare essere l'unico ricordo della madre.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Flora intanto, per far ingelosire Pena, si presenterà al concorso per fidanzati organizzato a 'La Deliciosa', accompagnata da uno sconosciuto e sarà in questa occasione che Pena finalmente si dichiarerà alla giovane, chiedendole di sposarlo. Arturo nel frattempo, noterà qualche miglioramento alla vista e ne parlerà con Javier, il quale subito riferirà il fatto a Blasco, pronto a compiere la sua vendetta contro il Silvia.

Il priore Espineira intanto, convocherà Telmo per discutere con lui di una questione delicata riguardante Lucia.

Questo e molto altro nella puntata serale di Una vita in onda martedì 17 settembre su Rete 4, a partire dalle 22,20 circa. Ricordiamo che, su Mediaset Play, è possibile rivedere le puntate integrali già trasmesse.