Aumenta l’entusiasmo da parte dei telespettatori, per poter rivedere sul palinsesto Mediaset la fiction L’Isola di Pietro, per il terzo anno consecutivo. I nuovi appuntamenti dovrebbero andare in onda tra ottobre e novembre 2019. Ci saranno delle clamorose novità, ed entreranno in scena dei nuovi eroi. A Carloforte ci sarà un tragico avvenimento: il commissario Alessandro Ferras passerà a miglior vita in circostanze misteriose.

La serenità di alcuni protagonisti, soprattutto di Elena Sereni quindi verrà rovinata. Quest'ultima infatti per il lutto subito, si vedrà costretta a portare avanti la sua Gravidanza senza avere al suo fianco la sua dolce metà.

Elena, Pietro e Caterina affrontano il lutto di Alessandro

Dopo aver appassionato il pubblico per ben due anni, le avventure della serie TV L’Isola di Pietro con protagonista Gianni Morandi, torneranno ad occupare la fascia serale di Canale 5.

Dalle prime indiscrezioni presenti sul web si apprende che la nuova stagione, la terza, sarà composta ancora una volta da 6 puntate, e a quanto pare sarà ambientata sempre in Sardegna. Con molta probabilità le nuove puntate del serial televisivo coprodotto da RTI e Lux Vide, di Matilde e Luca Bernabei, dovrebbero essere trasmesse ad autunno. Gli spoiler rivelano che i personaggi avranno un mistero da risolvere per via un misterioso omicidio.

A subire un vero e proprio shock sarà la famiglia di Pietro Sereni, che verrà stravolta da un decesso. A perdere la vita purtroppo sarà il commissario Alessandro Ferras, infatti l’attore che l’ha interpretato, cioè Michele Rosiello, ha anticipato sui social che non farà più parte del nuovo cast. Sicuramente l’assenza del poliziotto sarà un duro colpo per Elena (Chiara Baschetti), che nel corso del finale della seconda stagione aveva appreso di aspettare un secondogenito proprio dall’uomo.

Fortunatamente il rassicurante medico Pietro Sereni come al solito starà accanto alla figlia. Infine Diego (Erasmo Genzini) farà una grossa fatica a portare avanti la sua relazione con Caterina, poiché farà i conti con il suo difficile passato.

Arrivano dei nuovi personaggi nella terza stagione

In attesa di scoprire quale sarà la data ufficiale del debutto dell’Isola di Pietro 3, è possibile sapere in anteprima quali attori si aggiungeranno al cast.

Mentre non è stata confermata la presenza di Lorella Cuccarini, il ritorno di Ettore Bassi che nella seconda stagione ha rivestito il ruolo del rivale di Alessandro, a quanto pare non è da escludere. Come è stato già anticipato, al timone della fiction ci saranno Gianni Morandi, e la giovane Chiara Baschetti. Non mancheranno nemmeno il PM Annalisa Mura (Cosima Coppola) e Caterina (Alma Noce). Ad animare le avventure dopo l’uscita di scena di Michele Rosiello, ci penserà anche Francesca Chillemi che interpreterà Monica, la mamma di una giovane che sarà protagonista dell’ennesima tragedia. Tra i nuovi acquisti vi è anche l’attore Francesco Arca che con il ruolo di Vittorio Ruggeri, prenderà il posto di Alessandro Ferras come vice questore del commissariato locale, e avrà proprio il compito di far luce su un nuovo omicidio. L’attrice Caterina Murino invece sarà Teresa Orrù, una mamma di due ragazzi che verranno interrogati dalla polizia. Per terminare approderà sull’isola di Carloforte anche l’attrice Anna Godina, ma per il momento non è stato svelato in quali vesti.