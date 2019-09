È Debora Manenti la vincitrice della 62^ edizione del Festival di Castrocaro. La cantante della provincia di Brescia ha sbaragliato la concorrenza proponendo pezzi dal beat molto coinvolgente, come "Mica Van Gogh" di Caparezza. Al 2° posto si è classificata la cantautrice Anita, mentre al 3° il cantante Riad Souala. Il vincitore è stato decretato da una giuria di cinque elementi, provenienti dal mondo della musica e dello spettacolo, presieduta da Simona Ventura.

Debora Manenti per raggiungere la vittoria ha dovuto superare tre fasi. Nella prima ci sono state cinque sfide "uno contro uno" e ogni giudice ha avuto la possibilità di giudicarne una. Nella seconda hanno concorso tutti, giudicati da tutta la giuria attraverso un semplice "si" o "no"; da queste votazioni è scaturita una classifica finale, che ha decretato i tre finalisti.

Tra questi ultimi il vincitore è stato decretato attraverso una valutazione collegiale della giuria; per questa edizione non si è ricorso al giudizio del pubblico tramite il televoto. I dieci concorrenti hanno avuto la possibilità di esibirsi con delle cover e dei pezzi inediti. Alla vincitrice è andato anche il Premio Siae per la miglior perfomance con "Look at me now" di Karmin.

La serata condotta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno condotto la 62^ edizione del Festival di Castrocaro, che è stata mandata in onda su Rai 2.

Sono stati dieci i ragazzi, provenienti da tutta Italia e non solo (una concorrente è residente nell'isola di Malta), che si sono contesi il titolo di vincitore di quest'anno.

Le loro performance sono state giudicate da una giuria d'eccezione, presieduta dalla conduttrice Simona Ventura: la cantante Elodie, la conduttrice televisiva e radiofonica di Rai Radio 2 Andrea Delogu, il cantautore Maurizio Vandelli e il direttore d'orchestra Bruno Santori.

Ospite speciale della serata l'artista napoletano Gigi D'Alessio, che si è esibito con il suo nuovo singolo Domani vedrai. Al pianoforte ha anche intonato i suoi più grandi successi, come "Non dirgli mai" e "Un nuovo bacio", accompagnato da Carmen Pierri, vincitrice dell'ultima edizione di The Voice of Italy.

Sul palco del festival si sono esibiti anche due giurati. Maurizio Vandelli, insieme a Carmen Pierri e alla vincitrice di Sanremo Young Tecla Insolia, si è esibito con un medley dei suoi più grandi successi, come "29 settembre", pezzo del 1966 scritto per l'Equipe 84 da Mogol e Lucio Battisti.

Spazio anche al pop più moderno di Elodie, che ha portato sul palco i suoi ultimi pezzi "Margarita" e "Nero Bali".

Spazio anche alla comicità: direttamente da Youtube sul palco di Castrocaro si è esibito il duo i Sansoni, noti per aver partecipato all'ultima edizione di Ciao Darwin.