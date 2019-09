Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono apparsi piuttosto complici sul palco di Castrocaro 2019, il festival canoro dedicato alle voci emergenti del panorama musicale italiano. Durante la diretta della rassegna, i due conduttori hanno ballato un bollente e sensuale tango argentino tanto da rafforzare ancora di più il Gossip sul loro ritorno di fiamma. Un legame forte e indissolubile, sorto tra le polemiche e culminato dalla nascita del piccolo Santiago nel 2013. Ora a quanto pare sembrano non esserci più dubbi e Belen ha fatto addirittura una dichiarazione d'amore al suo uomo.

Belen sempre più innamorata di Stefano De Martino

Sul palco del Festival di Castocaro 2019 si è celebrato l'amore, in particolare quello tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Infatti, dopo l'esibizione dell'ospite Gigi D'Alessio, la bella argentina si è avvicinata al pianoforte e ha dichiarato ad alta voce: "Qua posso scriverci, Stefano ti amo". Dopodiché, sono seguiti fragorosi applausi del pubblico rivolti alla coppia di conduttori.

Ad incorniciare il romantico momento, un medley di D'Alessio che si è esibito con Carmen Pierri, vincitrice dell'ultima edizione di The Voice of Italy. A rincarare la dose sul pettegolezzo, è stata anche Simona Ventura che nel corso della diretta non ha potuto fare a meno di parlare di un secondo matrimonio. "Il vostro è un grandissimo amore. Io sono per voi, sono una vostra fan. Mi propongo come testimone alle vostre nozze bis.

Se ci saranno" ha dichiarato SuperSimo. A tali parole De Martino ha preferito non rispondere lasciando soltanto spazio ad un sorriso imbarazzato. Insomma, forse questo è segno che l'ex ballerino di Amici è pronto a risposare la sua Belen? Chissà probabilmente sì. Quindi, se le nozze fossero confermate sarebbe una notizia fantastica per i fan della coppia.

Belen e Stefano incantano nel ballo ma conduzione lascia a desiderare

Dopo un inizio decisamente debole in cui Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno recitato a memoria le battute dal copione, la coppia ha riconquistato la fiducia del pubblico nel corso della kermesse canora.

Nello specifico, De Martino è diventato più sciolto, superando un'indurita e talvolta impacciata Rodriguez che ha dichiarato di dover lavorare ancora per poter migliorare il suo appeal come conduttrice televisiva. Dagli spettatori di Twitter, sono giunte numerose e severe critiche per il fatto che Stefano e Belen hanno fatto parlare ancora una volta per la cronaca rosa e si sono fatti rubare la scena più volte da una Simona Ventura particolarmente vispa e "peperina".

Insomma il tango della coppia ha incantato ancora una volta ma per la conduzione non c'è stato nulla da fare.