Manca veramente poco alla conclusione della Serie TV Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay), campionessa di ascolti su Canale 5 di questi mesi estivi. Nelle ultime battute finali attesi della soap turca si prevedono molteplici colpi di scena. Nei dettagli, Ferit Aslan scoprirà che Nazli Pinar è in dolce attesa mentre i coniugi Onder saranno tratti in arresto per i tanti reati di cui sono colpevoli.

Le trame della settimana 9-13 settembre: Asuman tenta il suicidio

Gli spoiler sulle prossime ad ultime puntate di Bitter Sweet svelano che il matrimonio tra Nazli e Ferit continuerà ad andare a gonfie vele per la gioia di chi li vuole bene. La sola a non essere felice della storia d'amore sarà Leman, la mamma dell'imprenditore. Nel frattempo Hakan proseguirà ad archittettare il suo imbroglio per impossessarsi della Pusula Holding.

L'Onder, infatti minaccerà la Pinar così che si separi dall'Aslan, se non vuole vedere la sua sorellina dietro le sbarre di un carcere. A proposito, Asuman si recherà in un edificio in costruzione con l'intento di togliersi la vita. Deniz fortunatamente arriverà in tempo sul posto ed eviterà alla giovane di compiere il tragico gesto.

C'è del tenero tra Engin e Manami

Nazli, spaventata dalle minacce di Hakan, lascerà l'Aslan.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Ovviamente l'imprenditore non si rassegnerà e, per questo motivo, deciderà di investigare per conoscere il motivo del cambiamento della sua amata. Gli spoiler della prossima settimana di settembre riguardanti Bitter Sweet inoltre, ci rivelano che la chef sceglierà di intrufolarsi nell'abitazione di Muzaffer in compagnia di Fatos per cercare delle prove. Poco dopo la stilista prenderà parte a una serata in una escape room insieme a Tarik, Manami ed Engin, tra quest'ultimo e la socia giapponese di Nazli inzia ad esserci del tenero.

Infine la Pinar chiederà il divorzio a Ferit, terrorizzata da ciò che potrebbe accadere alla sorella nel caso in cui Hakan metta in pratica le sue minacce.

Nazli smaschera Pelin

La chef procederà a far di testa sua senza confidare a suo marito di essere tra le grinfie dell'Onder. A proposito, quest'ultimo arriverà a minacciare anche Leman, intimandogli di non intromettersi nella sua rivendicazione contro la coppia.

Nazli scoprirà che Pelin si è messa in accordo con lo spietato Hakan, tanto da fotografarla con il cellulare. La chef, a questo punto, farà sapere il tutto all'Aslan, il quale sceglierà di licenziare immediatamente la Turan dalla Pusola Holding.

Ferit viene a sapere delle minacce di Hakan

I coniugi Aslan andranno in tribunale per firmare le carte del divorzio. Qui il magistrato non accetterà la loro richiesta, tant'è che li manderà in terapia di coppia da una brava psicologa.

Solo allora emetterà la sentenza. Fatos, al contrario, si capirà di essere totalmente innamorata di Tarik mentre Hakan penserà bene di riprendersi Bulut. Proprio quest'ultimo farà da pacere ai suoi genitori adottivi. Nello stesso momento, Asuman confesserà tutta la verità a suo cognato. Ferit, a quel punto, prenderà la decisione di fare avere un chiarimento definitivo con l'Onder mentre la sorella di Nazli non finirà in carcere.

La Pinar aspetta un bambino

Sempre le anticipazioni di Bitter Sweet dal 9 al 13 settembre, rivelano che il musicista, Ferit e le sorelle Pinar verranno a sapere che il marito di Demet è il colpevole del decesso dei genitori di Bulut. Quest'ultimo, una volta scoperto si dirigerà nell'abitazione del suo acerrimo nemico, con l'intenzione di mettere fine alla vita di Nazli così da vendicarsi dell'Aslan. Fortunatamente il suo intento verrà fermato dall'impreditore, che riuscirà ad avere la meglio sul diabolico uomo. Alla fine i coniugi Onder saranno trattati in arresto per i molteplici reati di cui sono colpevoli, Deniz preparerà una party di fine anno, nel quale la Piran comunicherà a Ferit di essere in dolce attesa.