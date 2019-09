Continua a tenere banco il Gossip relativo alla lite tra Francesco Chiofalo e la sua compagna Antonella Fiordelisi. Dopo essere venuta a conoscenza di alcune informazioni "compromettenti", la ragazza ha deciso di prendere l'estrema decisione di lasciarlo. L'ex di Selvaggia Roma è apparso assolutamente affranto da tutta questa situazione e sta facendo il possibile per avere un confronto con la donna e spiegarle tutta la verità.

Nel frattempo, sta rispondendo ad alcune domande dei fan in merito al suo stato d'animo e a quanto accaduto realmente. Francesco Chiofalo ha pubblicato delle Instagram Stories davvero parecchio preoccupanti dal momento che ha confessato di non mangiare da giorni e di aver smesso addirittura di lavorare come personal trainer.

Il ragazzo è completamente disperato ed ha come unico obiettivo quello di riuscire a riconquistare la sua donna. Proprio per tale ragione, ha già annunciato che, molto presto, andrà nuovamente a Salerno per parlarle e provare ad avere un confronto con lei.

La scoperta del probabile tradimento di Francesco e la "fuga" di Antonella da casa sua

Antonella Fiordelisi è venuta a conoscenza di alcune informazioni che sembrerebbero testimoniare l'esistenza di un tradimento da parte del suo compagno Francesco Chiofalo. Dopo essere pervenuta a tali informazioni, la ragazza ha deciso di tagliare tutti i ponti con il fidanzato non lasciandogli nemmeno la possibilità di spiegare le sue ragioni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Una volta lasciata l'abitazione di Francesco, infatti, la Fiordelisi è tornata a casa sua a Salerno. Francesco si è recato già una volta da lei nel tentativo di parlarle, ma è dovuto tornare a casa con un nulla di fatto.

Il ragazzo, però, non demorde e in questi giorni sta continuando tentare di avere un confronto con la sua ex. Nell'attesa che questo accada, però, si sta facendo consolare un po' dai fan.

Francesco svela di stare molto male

Molti utenti gli hanno posto delle domande in merito a quanto accaduto. Poco alla volta, Chiofalo sta rispondendo a tutti. Un utente gli ha domandato come si sentisse, a tale semplice domanda Francesco ha dato una risposta molto preoccupante.

L'ex concorrente di Temptation Island, infatti, ha confessato di stare davvero malissimo e di soffrire come mai prima d'ora.

La disperazione pare sia così forte al punto da averlo spinto a smettere di mangiare. Inoltre, ha confessato di aver anche interrotto il suo lavoro come personal trainer. Adesso non aspetta altro che avere l'occasione di parlare con la sua donna e spiegarle come stiano realmente le cose. In mertito al tradimento, inoltre, ha smentito categoricamente ogni tipo di accusa contro di lui.